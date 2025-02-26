Apple пообіцяла виправити помилку, через яку слово «расист» замінювалося на «Трамп»

Apple пообіцяла швидко виправити помилку в функції перетворення голосу в текст

Проблема виникла через фонетичну схожість слів у моделі розпізнавання мовлення

У iPhone під час диктування слова «расист» ненадовго з'являлося слово «Трамп». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Компанія Apple пообіцяла швидко виправити помилку в функції перетворення голосу в текст, через яку слова з літерою «р» (наприклад, «расист») ненадовго замінювалися на «Трамп». Помилка стала вірусною завдяки відео у TikTok.

Як зазначається, проблема виникла через фонетичну схожість слів у моделі розпізнавання мовлення.

«Ми знаємо про проблему з моделлю розпізнавання мовлення, яка забезпечує функцію диктування, і сьогодні випускаємо виправлення», – заявила Apple напередодні.

До слова, Apple представила iPhone 16e. Він став новим найдоступнішим iPhone, який прийшов на зміну SE третього покоління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Apple.

Новинка отримала «залізо» iPhone 16 і дизайн iPhone 14. Apple відмовилася від товстих рамок зверху і знизу та фізичної кнопки «Додому», а також замінила порт Lightning на USB-C і перемикач «Дзвінок/Безшумно» на Action Button.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати у США.