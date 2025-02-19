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Тимошенко пояснила Трампу: Зеленський – легітимний

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Тимошенко пояснила Трампу: Зеленський – легітимний
За словами Тимошенко, Зеленський буде легітимним до обрання нового президента України
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Лідерка «Батьківщини»: «Лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу»

Володимир Зеленський є легітимним президентом України та буде ним до того часу, поки українці не оберуть нового главу держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву народної депутатки та лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

За словами парламентарки, лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу.

«Сьогодні таких умов немає! Вибори під час війни – неможливі й аморальні, бо у них не зможуть взяти участь наші військові. А без них вибори ніколи не будуть легітимними. Голосування під час війни також не можна буде назвати чесним, бо народ не зможе проконтролювати його», – написала вона.

Тимошенко вважає, що передвиборчі перегони «розірвуть країну на політичні табори».

«Ніхто з нас таких виборів до завершення війни не допустить. Це може не подобатися нашим ворогам, і навіть нашим союзникам, але це так», – каже лідерка «Батьківщини».

Як наголосила нардепка, перед виборами мають відбутися мирні переговори за участю України та справедливий мир. «І тільки потім – чесні вибори з гарантією виборчого права для наших військових», – додала Тимошенко.

Нагадаємо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.

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Теги: Юлія Тимошенко Дональд Трамп Володимир Зеленський президент вибори

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