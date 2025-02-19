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Apple представила iPhone 16е

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Apple представила iPhone 16е
Новенький iPhone буде доступний у білому та чорному кольорах
фото: Apple Newsroom

Новинка отримала «залізо» iPhone 16

Apple представила iPhone 16e. Він став новим найдоступнішим iPhone, який прийшов на зміну SE третього покоління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Apple.

Новинка отримала «залізо» iPhone 16 і дизайн iPhone 14. Apple відмовилася від товстих рамок зверху і знизу та фізичної кнопки «Додому», а також замінила порт Lightning на USB-C і перемикач «Дзвінок/Безшумно» на Action Button.

Apple представила iPhone 16е фото 1
Новенький iPhone буде доступний у білому та чорному кольорах
Новенький iPhone буде доступний у білому та чорному кольорах
фото: Apple Newsroom

Технічні характеристики нового iPhone

Габарити: 146,7 × 71,5 × 7,8 мм, 167 грамів

Екран: 6,1 дюйма, Super Retina XDR OLED, 1200 ніт, 60 Гц

Процесор: 6-ядерний Apple A18, 4,04 ГГц, Apple GPU (4 ядра)

Пам'ять: 8 ГБ ОЗП + 128/256/512 ГБ ПЗП

Камера: 48 Мп, 26 мм, ƒ/1.6 + 12 Мп, ƒ/1.9

Акумулятор: «до 26 годин відтворення відео», зарядка 20 Вт.

iPhone 16e буде доступний у білому та чорному кольорах із обсягами 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ.

Нова модель заряджатиметься через USB-C
Нова модель заряджатиметься через USB-C
фото: Apple Newsroom

Офіційний старт продажів нового iPhone SE стартує 28 лютого. Його ціна починається від $599.

Нагадаємо, компанія Apple збиралася найближчим часом представити новий бюджетний телефон iPhone SE. Очікувалося, що продажі почнуться наприкінці лютого.

Повідомлялося, що нова версія iPhone SE буде схожою на iPhone 14. Телефон отримає великий екран, Face ID, чип A18, а також роз’єм зарядки USB-C. Пристрій також підтримуватиме систему штучного інтелекту Apple Intelligence.

До слова, Apple таємно співпрацює з компанією SpaceX та оператором T-Mobile, щоб увімкнути підтримку мережі Starlink для користувачів iPhone.

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Теги: телефон Apple смартфон

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