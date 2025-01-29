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Ігор Петренко Політолог

Чи може Трамп завершити війну в Україні за 100 днів?

glavcom.ua
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Що стоїть за планом Трампа і як він може вплинути на Україну
колаж: glavcom.ua

У мережі з’явився так званий «мирний план Трампа»

Чи може Дональд Трамп завершити війну в Україні за 100 днів? Або це чергова інформаційна операція Росії? Сьогодні розбираємо, що стоїть за так званим «мирним планом» і чому українцям варто бути обережними.

У неділю, 26 січня, у мережі з’явився так званий «мирний план Трампа» – документ, що обіцяє завершити війну в Україні за 100 днів. Він включає телефонні переговори Трампа з Путіним, «перемир’я» на Великдень та укладання мирної угоди за участі США, Китаю, ЄС і країн «глобального півдня».

Але що у цьому плані не так?

По-перше, ключові деталі викликають підозри. Наприклад, вимога до України декларувати нейтралітет, відмовитися від НАТО, а також допустити проросійські партії до виборів. Це прямо суперечить стратегічним цілям України та інтересам наших міжнародних партнерів.

По-друге, вся пропозиція має ознаки інформаційної операції Росії. Такі «зливи» часто використовуються Кремлем, щоб сіяти сумніви в суспільстві, тиснути на Захід і створювати ілюзію, що мир можливий лише на російських умовах. Згадайте Мінські угоди – заморожування конфлікту без реального розв’язання.

По-третє, сценарії з «мирним планом» на диво збігаються з вигідними для Росії пунктами: скасування санкцій, виведення українських військ, відмова від деокупації навіть політико-дипломатичним шляхом. Це не виглядає як ініціатива, спрямована на довгострокову стабільність.

Крім того, британська газета The Sunday Times також опублікувала «сценарії» завершення війни, які включають варіанти від поразки України до врегулювання шляхом перемовин, коли Україна за підтримки США виступатиме з позиції сили через санаційний тиск на РФ.

Сценарії насправді доволі очевидні, такі матеріали часто базуються на поверхневому аналізі та мають на меті підірвати довіру до поточної міжнародної підтримки.

Українцям важливо пам’ятати: такі інформаційні вкиди – це не тільки елемент гібридної війни, але й спроба розколоти наше суспільство і зменшити підтримку союзників.

Тому кожен «мирний план» потрібно аналізувати критично: хто його вигадує, кому він вигідний і які реальні наслідки він несе. Наша сила – у єдності, розумінні національних інтересів і готовності протистояти будь-яким маніпуляціям.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп Україна переговори росія путін США війна

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