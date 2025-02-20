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Трамп зірвав виступ Хору геїв у Вашингтоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Трамп зірвав виступ Хору геїв у Вашингтоні
Дональд Трамп тримає веселковий прапор із написом «ЛГБТ за Трампа» на передвиборчому мітингу в Грілі, штат Колорадо, США, 30 жовтня 2016 року
фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп змінив керівництво Кеннеді-центру у Вашингтоні та скасував заплановані там мистецькі заходи

Дональд Трамп змінив керівництво Кеннеді-центру, що призвело до скасування мистецьких подій та звільнення артистів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP News та NBC News.

Кеннеді-центр у Вашингтоні, відомий своєю підтримкою мистецтва, зазнав значних змін після повернення Дональда Трампа на пост президента США. У перший місяць свого другого терміну Трамп усунув керівництво мистецького закладу, наповнив раду директорів своїми прихильниками та оголосив, що його обрано головою ради – одноголосно.

Ці зміни призвели до скасування вистав, зокрема, виступу чоловічого Хору геїв Вашингтону, запланованого на початок червня, що мало стати частиною святкування Місяця гордості. Хоча офіційні особи центру стверджують, що скасування вистав було зумовлено фінансовими та організаційними причинами, Трамп заявив, що це частина його кампанії антиамериканської пропаганди.

Кеннеді-центр у Вашингтоні
Кеннеді-центр у Вашингтоні
фото: АР

Що таке Кеннеді-центр?

Кеннеді-центр, заснований у 1960-х роках, є важливим культурним закладом, що включає концертний зал, оперний театр та інші приміщення. Він отримує фінансування від держави та приватних донорів, щорічно приваблюючи мільйони відвідувачів.

Хто виступав у Кеннеді-центрі?

Центр славиться різноманітними виступами, від театральних до музичних, з участю таких артистів, як Тоні Беннет і Леді Гага. Щорічно тут проходять церемонії нагородження, на яких присутні президенти США.

Чому Трамп зосередився на Кеннеді-центрі?

Під час свого першого терміну на посту президента США Трамп ігнорував Центр, але в другий раз він вирішив кардинально змінити його керівництво, посилаючись на виступи, які не відповідають його поглядам на мистецтво.

Хто зараз керує?

Трамп усунув попереднього голову ради, Девіда М. Рубенштейна, та призначив на цю посаду своїх прихильників. Наразі керівництво центру зазнало значних змін, що призвело до звільнень багатьох консультантів та артистів.

Які наслідки?

Скасування вистав та звільнення артистів викликали широкий резонанс у мистецькому середовищі Сполучених Штатів Америки. Багато артистів, включаючи Іссу Рею та Бена Фолдса, висловили своє невдоволення змінами в керівництві Центру.

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Теги: мистецтво ЛГБТ Дональд Трамп США

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