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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Росія звільняє американця – і одразу атакує Київ: що стоїть за цими сигналами?

glavcom.ua
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Дональд Трамп і Марк Фогель у Білому домі, 11 лютого 2025
фото: AP

Одночасно з обміном Марка Фогеля РФ вдарила по Києву балістикою

Дональд Трамп прийняв у Білому домі Марка Фогеля – американського вчителя, якого напередодні звільнили з російського увʼязнення, де він був з 2021 року.

У заяві Ради з нацбезпеки йдеться, що це «служить демонстрацією доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося у правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні».

Сам Трамп у Білому домі сказав: «Це може бути важливою частиною закінчення війни з Україною. Ми цінуємо те, що зробив президент Путін. Гадаю, що ми досягли великого прогресу. Це дуже важливий вечір для припинення війни, і я думаю, що всі хочуть, щоб вона закінчилася».

Дональд Трамп не розкрив умов обміну. Але сказав, що угода була «дуже справедливою і розумною» – пообіцявши більше деталей незабаром.

Приблизно у ті самі хвилини, як літак з Марком Фогелем приземлився у Вашингтоні, Росія запустила балістику по Києву. Вочевидь, сигналізуючи про свою готовність до перемовин і припинення війни.

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Джерело
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Теги: росія путін Дональд Трамп обмін війна Україна США

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