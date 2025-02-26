На долоні у Трампа з’явився загадковий синець. Білий дім пояснив причину

Трамп мав видимі синяки або почервоніння на правій руці принаймні ще два рази, у серпні та листопаді минулого року

Речниця Білого дому пояснила, звідки у Трампа з’явились синяки на руках

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Франції журналісти помітили на тильній стороні його правої руки синець. У Білому домі стверджують, що це від того, що він «щодня цілий день потискав руку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, які цитує NBC News.

«Президент Трамп – народна людина... Синці на руці, тому що він постійно працює і щодня потискає руки», – сказала Лівітт.

Зустріч Дональда Трампа та Еммануеля Макрона фото: Reuters

Видання NBC News зазначає, що Трамп мав видимі синяки або почервоніння на правій руці принаймні ще два рази, у серпні та листопаді минулого року.

У грудневому інтерв’ю NBC News Трамп сказав, що оприлюднить повний медичний звіт. Однак йому ще належить цього зробити. У той час як Джо Байден був найстаршим президентом на посаді, Трамп був найстаршим, хто вступив на посаду.

Нагадаємо, у січні загадковий синець темного кольору помітили на тильній стороні долоні на той час ще президента США Джо Байдена під час заходу у Білому домі.