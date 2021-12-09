Стали відомі характеристики нового «бюджетного» iPhone

Інсайдер розповів про новий iPhone SE – найдешевшу модель смартфона від Apple

Авторитетний інсайдер Мінґ-Чі Куо, який спеціалізується на техніці Apple, розкрив характеристики майбутнього iPhone SE, який є найдешевшою моделлю в лінійці смартфонів компанії.

Отже, новий SE отримає чіпсет A15 Bionic. Такий самий, що стоїть н флагманських смартфонах iPhone 13.

Об’єм оперативної пам’яті становитиме 3 ГБ.

Екран не зміниться. Це буде IPS матриця, та сама, що й на теперішньому SE. Діагональ – 4,7 дюйма.

Одним з найважливіших нововведень буде підтримка мобільного інтернету п'ятого покоління 5G. Цінник на батьківщині складатиме від $400. Про ціни в Україні поки що говорити зарано.

Дата презентації та початку продажу – березень наступного року.

На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.