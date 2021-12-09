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    Стали відомі характеристики нового «бюджетного» iPhone

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    Яким буде новий iPhone SE - Стали відомі характеристики нового «бюджетного» iPhone
    Яким буде новий iPhone SE
    фото з відкритих джерел

    Інсайдер розповів про новий iPhone SE – найдешевшу модель смартфона від Apple

    Авторитетний інсайдер Мінґ-Чі Куо, який спеціалізується на техніці Apple, розкрив характеристики майбутнього iPhone SE, який є найдешевшою моделлю в лінійці смартфонів компанії.

    Отже, новий SE отримає чіпсет A15 Bionic. Такий самий, що стоїть н флагманських смартфонах iPhone 13.

    Об’єм оперативної пам’яті становитиме 3 ГБ.

    Екран не зміниться. Це буде IPS матриця, та сама, що й на теперішньому SE. Діагональ – 4,7 дюйма.

    Одним з найважливіших нововведень буде підтримка мобільного інтернету п'ятого покоління 5G. Цінник на батьківщині складатиме від $400. Про ціни в Україні поки що говорити зарано.

    Дата презентації та початку продажу – березень наступного року.

    На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

    Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Apple
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    Стали відомі характеристики нового «бюджетного» iPhone