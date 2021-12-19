Після оновлення в пункті About налаштувань iPhone буде маленький розділ Parts and Service History

Центрів обслуговування смартфонів у великих містах стає все більше. Всі вони гарантують кваліфікацію та оригінальність запчастин, але переконатись у цьому клієнт може не завжди. iOS 15.2 імовірно вийде наступного тижня і зможе трохи більше допомогти в цьому питанні.

Після оновлення в пункті About налаштувань iPhone буде маленький розділ Parts and Service History. Там можна буде побачити, чи змінювали дисплей, камери або батарею, а також відмітку про оригінальність нової деталі.

Розбиті екрани та камери, або зношені батареї — одні з найчастіших випадків, з якими користувачі звертаються за допомогою у сервіс. Пізніше, продаючи смартфон, несумлінні люди могли змовчати про замінені деталі. Раніше iPhone міг попередити виключно про неоригінальні запчастини, але зараз буде відображати навіть заміну оригінальних деталей.

З iOS 15.2 iPhone зможе показати сервісну історію та походження деяких деталей

На жаль, таку інформацію зможуть показати не всі моделі. iPhone XR, XS, XS Max та SE другого покоління можуть розпізнати заміну акумулятору. Починаючи з iPhone 11, сюди додається інформація стосовно дисплея. А iPhone 12 буде містити інформацію про заміну камер.

Нагадаємо, нещодавно Apple запровадила програму Self Service Repair, дозволивши користувачам самостійно обслуговувати свої смартфони.

На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.