Найдорожча компанія у світі випустить безпілотний автомобіль

Американські журналісти стверджують, що над повністю безпілотним автомобілем працює Apple

Над повністю безпілотним автомобілем працює Apple – найдорожча компанія у світі. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Останні кілька років Apple в рамках Project Titan досліджувала можливість створення як повністю автономного авто, так і транспортних засобів з обмеженими можливостями автономного керування автомобілем, аналогічним більшості сучасних електромобілів.

Тепер інженери повністю зосередилися на першому варіанті, працюючи під керівництвом Кевіна Лінча, який раніше керував розробкою програмного забезпечення для Apple Watch.

Плани Apple дуже амбітні, адже лідери ринку електромобілів, включаючи Tesla, ще дуже далекі від того, щоб випустити повністю автономні авто. Apple має намір випустити автономний електрокар через чотири роки, хоча ще на початку поточного року передбачалося, що це займе близько семи років.

Звичайно, терміни можуть змінитися, адже запуск кінцевого продукту безпосередньо залежить від того, чи Apple завершить роботу над системою автономного управління до 2025 року.

Повідомляється, що компанія бачить свій електромобіль повністю позбавленим керма та педалей. Компанія розглядає можливість розташувати у центрі авто великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, з яким користувач зможе взаємодіяти під час подорожі. Авто буде тісно інтегрованим з іншими продуктами Apple.

За словами людей, знайомих із питанням, компанія досягла ключового етапу у розробці базової системи автономного водіння авто. Крім того, Apple вже завершила більшу частину основної роботи над процесором, який ляже в основу першого автомобіля. Чіп був розроблений групою розробників, які створюють процесори для iPhone, iPad та Mac, а не автомобільним підрозділом Apple.