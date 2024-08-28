Новий закон в Австралії дозволив працівникам краще розслаблятися після офісу

Новий закон в Австралії дозволив працівникам ігнорувати дзвінки з роботи

В Австралії набув чинності закон, який підтверджує право працівників ігнорувати дзвінки та текстові повідомлення з роботи у неробочий час. Про це пише BBC.

Правило «право на відключення» набуло чинності в Австралії, пропонуючи полегшення людям, які відчувають себе змушеними приймати дзвінки або читати повідомлення від роботодавців після закінчення робочого дня. Новий закон дозволяє працівникам ігнорувати спілкування в неробочий час, якщо вони захочуть, не боячись бути покараними начальниками.

Опитування, опубліковане минулого року, показало, що австралійці працювали в середньому 281 годину неоплачуваної понаднормової роботи на рік. Як зазначає видання, подібні правила діють у понад 20 країнах, переважно в Європі та Латинській Америці.

Закон не забороняє роботодавцям спілкуватися з працівниками в неробочий час. Натомість це дає співробітникам право не відповідати, якщо їхня відмова не буде визнана необґрунтованою. Згідно з правилами, роботодавці та працівники повинні намагатися вирішити суперечки між собою. Якщо це не вдасться знайти рішення, Австралійська комісія чесної праці (FWC) може втрутитися. Зокрема FWC може наказати роботодавцю припинити контактувати з працівником у неробочий час.

Компанія, яка буде порушувати новий закон, ризикує отримати штраф у 94 тис. австралійських доларів (приблизно $64 тис. доларів США).

Організації, що представляють права працівників, привітали цей крок. Це «дозволить працівникам відмовлятися від необґрунтованих робочих контактів у неробочий час і забезпечить більший баланс між роботою та особистим життям», – заявила Австралійська рада профспілок.

Експерт з працевлаштування запевнив, що нові правила також допоможуть роботодавцям. «Будь-яка організація, в якій є співробітники, які краще відпочивають і мають кращий баланс між роботою та особистим життям, матиме персонал, який з меншою ймовірністю матиме лікарняні та з меншою ймовірністю залишить компанію», – сказав Джон Хопкінс з Технологічного університету Свінберна.

Нагадаємо, фахівці з кібербезпеки виявили новий небезпечний вірус, який здатний отримати повний контроль над смартфонами на базі Android.