Найшвидший у світі: китайська компанія представила новий зарядний пристрій

За одну хвилину зарядний пристрій здатний зарядити смартфон від 26%

Китайська компанія Realme представила найшвидший зарядний пристрій для телефона у світі. Про це йдеться у соцмережах Realme та на порталі The Verge.

Зазначається, що нова технологія швидкого заряджання SuperSonic потужністю 320 Вт дає змогу повністю зарядити акумулятор ємністю 4420 мАг від 1% до 100% лише за 4 хвилини і 30 секунд.

За одну хвилину зарядний пристрій здатний зарядити смартфон від 26%, а для зарядки більш ніж на 50% потрібно менше двох хвилин.

Компанія Realme представила найшвидший зарядний пристрій для телефона у світі pic.twitter.com/bRNrDq7qKp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Pocket Cannon, як називають оновлений зарядний пристрій, має два порти USB-C, здатні передавати 150 Вт на смартфони Realme і 65 Вт на такі пристрої, як ноутбуки.

Інша інновація – новий акумулятор ємністю 4420 мАг з чотирма окремими елементами, які можуть заряджатися одночасно, а також складатися, щоб поміститися всередині смартфона. Наразі смартфони Apple і Samsung використовують одноелементні акумулятори, які зазвичай пропонують більшу ємність, тоді як такі компанії, як OnePlus і Realme, використовують двоелементні акумулятори, здатні заряджатися швидше.

До слова, продовжити термін служби батареї смартфона можна за допомогою одного маловідомого методу – обхідної зарядки. Видання MSN поділилося інформацією про те, як це зробити.

Також голова ради директорів Huawei Річард Ю був помічений на борту літака з вельми незвичайним гаджетом, який, мабуть, є першим у світі смартфоном з трьома складними екранами та подвійним шарніром. Очевидно, керівництво китайської компанії наразі тестує нові мобільні пристрої, які незабаром стануть першими представниками наступного покоління складних смартфонів.