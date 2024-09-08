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Донька Фаріон розповіла про погрози, які мовознавиця отримувала у останній рік життя

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Донька Фаріон розповіла про погрози, які мовознавиця отримувала у останній рік життя
Дочка Ірини Фаріон Софія Особа чекає на засідання суду у справі про вбивство її матері
фото з відкритих джерел

Фаріон погрожували не лише через мову, але й через її позицію, оскільки мовознавця завжди говорила правду

Останній рік життя Ірини Фаріон був складним. Її звільнили з роботи за надуманими звинуваченнями, свою правоту мовознавці довелося доводити в суді. До того ж, їй постійно погрожували невідомі. Про це розповіла донька Фаріон Софія Особа у інтерв’ю 5 каналу.

За словами Софії Особи, у цей період мамі дзвонили, погрожували, що вб’ють, зламували телефон, його навіть відносили в кіберполіцію.

«Тоді телефонували мені. Я відводила дітей до школи. Телефонували з незнайомих номерів. Казали: «Ми вб’ємо твоїх дітей, ми знаємо, де ти живеш». Усе починалося тоді. Чи ті люди, які це починали, покарані зараз? Ні», – пояснила донька Фарон.

Ірині Фаріон погрожували не лише через мову, вважає донька, але й через її позицію, оскільки мовознавця завжди говорила правду. І до вбивства зловмисники готувалися ретельно і детально.

Софія Особа розповіла, як ходила з мамою на концерт ансамблю «Ватра». Ірину Фаріон привітали в залі оплесками. У цей час якісь дивні чоловіки позаду казали «Где ета Фаріон?», телефонували комусь та хвалилися, що можуть щось зробити мовознавиці.

«Тоді ми з мамою швидко втекли з цього концерту. Тобто чи були у нас відчуття, що її вб’ють? Ні. Але були нюанси, на які я зараз звертаю увагу», – підсумувала донька мовознавиці.  

Нагадаємо,  ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

Як повідомляв «Главком», в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду. Станом на 4 вересня, під петицією підписалося 25 тис. українців.

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Теги: погрози пістолет концерт Ірина Фаріон Герой України телефон Софія

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