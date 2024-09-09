Презентація Apple, Швеція передає Україні нове озброєння. Головне за 9 вересня

Сьогодні, 9 вересня, відбувається одна з головних подій осені у сфері технологій

Презентація Apple, Швеція передає Україні нове озброєння, Зеленський призначив тимчасового очільника Закарпаття. «Главком» склав добірку новин 9 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Презентація Apple 2024

Сьогодні, 9 вересня, відбувається одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Цьогорічний осінній захід має назву «It's Glowtime» – настав час світіння. Зокрема, Apple показала розумні годинники, навушники та новенький iPhone.

iPhone 16 отримав оновлений дизайн і змінений модуль камери. Він схожий на забутий iPhone X/XS. На торці з'явилася окрема кнопка для спуску затвора камери. Це сенсорна клавіша-слайдер, яка ще вміє перемикати режими зйомки.

iPhone 16 працюватиме під управлінням нового чипа A18. Це 3-нанометровий процесор, акцент у якому зроблено на роботу з нейромережами.

Розробники обіцяють приріст продуктивності до 40% порівняно з попереднім поколінням смартфона.

Швеція передає Україні нове озброєння

Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, вартість якого становить 4,6 млрд шведських крон. Новий пакет військової допомоги спрямований на задоволення найпріоритетніших військових потреб України та створення можливостей для майбутніх дій. Він охоплює пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та фінансову допомогу.

Так, Швеція переходить до нової фази військової підтримки, приділяючи більше уваги закупівлям, а не тільки пожертвам. Пакет включає три великі контракти на закупівлю пріоритетного обладнання загальною вартістю близько 600 млн шведських крон (близько 52 млн євро).

У пакеті допомоги передбачено військове обладнання для наземних бойових дій на суму 500 млн шведських крон (близько 43 млн євро). Швеція вже надавала Україні зенітні ракетні системи, і цей пакет включає додаткові зенітні ракети Robot 70 для посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський призначив тимчасового очільника Закарпаття

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації. Ним став Мирослав Білецький.

Білецький був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії «Рідне Закарпаття».

З лютого 2021 року Білецький обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОВА. З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

Суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому

Підозрюваним у постачанні неякісного одягу для ЗСУ продовжено строк тримання під вартою до 1 листопада.

За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд міста Києва продовжив строк тримання під вартою на 60 діб до 1 листопада 2024 року чотирьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ. Суд визначив кожному з них розмір застави у сумі 360 млн грн, 302 млн грн, 250 млн грн та 160 млн грн відповідно.

Підозрювані є фігурантами у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на суму понад 1 млрд грн.

Офіс генпрокурора звернувся до низки країн щодо екстрадиції нардепа Дмитрука

Офіс генерального прокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звернувся до деяких країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата Артема Дмитрука, який раніше незаконно виїхав з України.

Також за погодженням з Офісом генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо нардепа.