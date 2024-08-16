Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Apple розробляє інноваційний гаджет – домашній робот-помічник – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Apple розробляє інноваційний гаджет – домашній робот-помічник – Bloomberg
Як може виглядати домашній робот Apple із вбудованим iPad
фото з відкритих джерел

Настільний робот використовуватиме можливості Siri і Apple Intelligence

Apple почала розробку настільного пристрою з роботизованою рукою та екраном. Про це розповіли джерела Bloomberg.

Зазначається, що після припинення десятирічного прагнення зі створення власного електромобіля, роботи можуть стати наступним великим проєктом для бізнесу компанії.

Зовні прототип нагадує iPad з механічною кінцівкою, яка зможе нахиляти, піднімати, опускати і обертати дисплей на 360 градусів. Передбачається, що новинка стане командним центром «розумного» будинку і ШІ-асистентом для відеоконференцій.

Настільний робот використовуватиме можливості Siri і Apple Intelligence, тому зможе відповідати на голосові запити, розпізнавати різні команди і повертати дисплей слідом за рухами користувача. У проєкті бере участь команда з кількох сотень людей, а курує ним Кевін Лінч, під керівництвом якого працювали над першими Appe Watch.

Як може виглядати домашній робот Apple із вбудованим iPad
Як може виглядати домашній робот Apple із вбудованим iPad
фото з відкритих джерел

Аналогами нового проекту Apple Bloomberg називає Echo Show 10 від Amazon і вже знятий з виробництва Portal від Meta. Однак рішення Apple запропонує набагато ширший функціонал і, відповідно, вищий цінник. Apple цілить у позначку $1 тис., вихід відбудеться вже у 2026 або 2027 році.

Чутки про те, що Apple працює над створенням відразу двох домашніх роботів-помічників, з'явилися ще у квітні. Крім настільної руки з дисплеєм, один із проєктів описується як «мобільний робот», який міг би слідувати за людьми по їхніх будинках.

Нагдаємо, згідно з даними дослідження Kantar’s BrandZ, американська компанія Apple стала першою у світі з вартістю бренду у понад $1 трлн. 

Зокрема, у порівнянні з минулим роком, вартість бренду американського технологічного гіганта зросла на 15%. Як зауважили в агенції, виробник iPhone вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі.

Як відомо, компанія Apple під час Worldwide Developers Conference оголосила про випуск нової версії операційної системи – iOS 18. Про це стало відомо з трансляції Apple.

Читайте також: 

Теги: Apple гаджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фонд Баффета володіє великими пакетами акцій в American Express, Coca-Cola та Chevron
Мільярдер Баффет позбувся майже половини акцій Apple
5 серпня, 19:08
Фондові ринки світу обвалилися через побоювання рецесії у США
Фондові ринки світу обвалилися через побоювання рецесії у США
6 серпня, 00:54
Новий смартфон у руках Річарда Ю оснащений 10-дюймовим екраном і має унікальну конструкцію
Генеральний директор Huawei засвітився із унікальною моделлю смартфона (фото)
14 серпня, 09:35

Девайси

Apple розробляє інноваційний гаджет – домашній робот-помічник – Bloomberg
Apple розробляє інноваційний гаджет – домашній робот-помічник – Bloomberg
Найшвидший у світі: китайська компанія представила новий зарядний пристрій
Найшвидший у світі: китайська компанія представила новий зарядний пристрій
В Україні створено робота для ударів по ворогу під час руху
В Україні створено робота для ударів по ворогу під час руху
Стильні та сучасні ноутбуки в магазині Фокстрот – основа творчості та розваг
Стильні та сучасні ноутбуки в магазині Фокстрот – основа творчості та розваг
Генеральний директор Huawei засвітився із унікальною моделлю смартфона (фото)
Генеральний директор Huawei засвітився із унікальною моделлю смартфона (фото)
Росіяни скопіювали українську роботизовану турель
Росіяни скопіювали українську роботизовану турель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
32K
Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
22K
Викрито підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
17K
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua