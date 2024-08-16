Apple розробляє інноваційний гаджет – домашній робот-помічник – Bloomberg

Настільний робот використовуватиме можливості Siri і Apple Intelligence

Apple почала розробку настільного пристрою з роботизованою рукою та екраном. Про це розповіли джерела Bloomberg.

Зазначається, що після припинення десятирічного прагнення зі створення власного електромобіля, роботи можуть стати наступним великим проєктом для бізнесу компанії.

Зовні прототип нагадує iPad з механічною кінцівкою, яка зможе нахиляти, піднімати, опускати і обертати дисплей на 360 градусів. Передбачається, що новинка стане командним центром «розумного» будинку і ШІ-асистентом для відеоконференцій.

Настільний робот використовуватиме можливості Siri і Apple Intelligence, тому зможе відповідати на голосові запити, розпізнавати різні команди і повертати дисплей слідом за рухами користувача. У проєкті бере участь команда з кількох сотень людей, а курує ним Кевін Лінч, під керівництвом якого працювали над першими Appe Watch.

Як може виглядати домашній робот Apple із вбудованим iPad фото з відкритих джерел

Аналогами нового проекту Apple Bloomberg називає Echo Show 10 від Amazon і вже знятий з виробництва Portal від Meta. Однак рішення Apple запропонує набагато ширший функціонал і, відповідно, вищий цінник. Apple цілить у позначку $1 тис., вихід відбудеться вже у 2026 або 2027 році.

Чутки про те, що Apple працює над створенням відразу двох домашніх роботів-помічників, з'явилися ще у квітні. Крім настільної руки з дисплеєм, один із проєктів описується як «мобільний робот», який міг би слідувати за людьми по їхніх будинках.

Нагдаємо, згідно з даними дослідження Kantar’s BrandZ, американська компанія Apple стала першою у світі з вартістю бренду у понад $1 трлн.

Зокрема, у порівнянні з минулим роком, вартість бренду американського технологічного гіганта зросла на 15%. Як зауважили в агенції, виробник iPhone вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі.

Як відомо, компанія Apple під час Worldwide Developers Conference оголосила про випуск нової версії операційної системи – iOS 18. Про це стало відомо з трансляції Apple.