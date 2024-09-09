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Презентація новинок від Apple: де і коли дивитися трансляцію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Презентація новинок від Apple: де і коли дивитися трансляцію
Головний виконавчий директор Apple Тім Кук
фото: Apple

Головний виконавчий директор Тім Кук та компанія Apple проведуть один із найочікуваніших заходів вересня вже сьогодні

Сьогодні, 9 вересня, відбудеться одна з головних подій осені у сфері технологій – щорічна презентація новинок Apple. Компанія обіцяє здивувати шанувальників новими пристроями та програмними оновленнями. Розповідаємо, де й коли можна подивитися осінню презентацію Apple.

На початку червня 2024 року Apple провела традиційну конференцію для розробників WWDC. Як зазначає британське видання Shields Gazette, Кремнієва долина пішла по-крупному зі своїм штучним інтелектом (AI), а також показала свої наступні операційні системи для iPad та iPhone. Головний виконавчий директор Тім Кук та компанія Apple проведуть щорічний вересневий захід вже сьогодні. На ньому будуть презентовані, зокрема, iPhone 16 та 16 Plus. Крім того, технологіний гігант покаже годинник Apple Watch Series 10 і дві версії нових навушників AirPods 4.

Де дивитися презентацію Apple

Подивитися презентацію можна не виходячи з дому та з будь-якої точки світу. Захід заплановано на 18:00 за британським часом (20:00 за Києвом).

Переглянути презентацію можна на кількох ресурсах, зокрема на веб-сайті компанії Apple. Якщо у вас є Apple TV, ви також можете дивитися його там.

Для користувачів YouTube о 20:00 розпочнеться трансляція на офіційному каналі Apple.

Нагадаєо, що в лінійці iPhone 16 і 16 Plus камери на задній панелі будуть вертикальними. Передбачається, що Apple залишить три камери. У нових айфонів буде більший екран, а ще в лінійці зʼявиться новий бронзовий колір. Нові iPhone 16 матимуть кнопку Action Button – раніше вона була ексклюзивною для лінійки Pro в iPhone 15. Також у лінійці iPhone 16 може зʼявитися нова кнопка, призначена для зйомки фотографій і відео.

Штучний інтелект Apple Intelligence та його функції стануть важливою частиною презентації. Зараз штучний інтелект Apple можуть підтримувати лише iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, однак він буде і в усіх моделях iPhone 16.

За інформацією Bloomberg, після презентації нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня.

Теги: Apple смартфон технології телефон

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