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Хакери зламали швейцарську компанію за допомогою зубних щіток

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хакери зламали швейцарську компанію за допомогою зубних щіток
Три мільйони розумних зубних щіток призвели до DDoS-атаки компанії
фото із відкритих джерел

Швейцарська компанія зазнала збитків через злам 3 млн зубних щіток хакерами

Невідома група хакерів провела масштабну DDoS-атаку на швейцарську компанію, зламавши близько трьох мільйонів зубних щіток з розумною начинкою по всьому світу. Про це пише видання Tom's Hardware. Внаслідок інциденту компанія, назва якої не вказується, втратила мільйони євро.

Уточнюється, що програмне забезпечення для девайсів було написане поширеною мовою Java: зловмисники знайшли в коді вразливість і зламали захист. Однією з причин побоювань є той факт, що зубні щітки підключалися до Мережі через мобільний додаток. Останнє, своєю чергою, зберігало персональні дані власників пристроїв.

Говорячи про подію, фахівець із кібербезпеки Стефан Цюгер із компанії Fortinet пояснив, що всі гаджети з розумною начинкою є потенційною зброєю в руках хакерів. При цьому, як показала практика, кіберзлочинці нерідко використовують уразливості у таких пристроях для нових атак.

«Нещодавній експеримент Fortinet показав, що з моменту підключення нового комп'ютера без антивірусу до інтернету в середньому відбувається до його зараження вірусом 20 хвилин», – додав Цюгер.

Нагадаємо, китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі минулого року. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Reuters.

Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників. Видання зазначає, що Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві, оскільки між двома країнами зростає напруженість у сфері національної безпеки.

Раніше фахівці української розвідки «поклали» сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує – 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки «ліг» сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, що використовувався для спецзв'язку», – пише пресслужба ГУР. Зазначається, що операцію в кіберпросторі противника здійснили фахівці Головного управління розвідки.Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.

Читайте також: США проводять операцію з відбиття масштабної хакерської атаки Китаю – ЗМІ
Теги: Швейцарія хакеры хакер

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