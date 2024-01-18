Швейцарський депутат хоче запросити Путіна в країну

Депутат Бюхель називає мирні переговори в Давосі «абсурдними», якщо на них не буде представлена ​​російська сторона

Влада Швейцарії після візиту до країни президента України Володимира Зеленського має запросити російського лідера Володимира Путіна, таким чином підтвердивши свій нейтралітет у війні, заявив в інтерв'ю газеті 20 Minuten депутат Національної ради Швейцарії від партії SVP Ріно Бюхель. На його думку, приїзд лідера української держави порушив вікові засади невтручання.

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«Швейцарія зможе зберегти свій нейтралітет тільки в тому випадку, якщо вона також запросить Володимира Путіна до Берна», – сказав Бюхель.

Бюхеля також обурив візит президента України Володимира Зеленського до парламенту Швейцарії, зазначає видання. За словами депутата, країна фактично сприймає бік одного з учасників війни, порушуючи принцип свого нейтралітету. «Нейтральна Швейцарія не повинна приймати чийсь бік у цій безглуздій бійні», – наголосив Бюхель.

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Він називає мирні переговори в Давосі «абсурдними», якщо на них не буде представлена ​​російська сторона. За його словами, своєю поведінкою Федеральна рада «фактично закрила собі двері» для реальних мирних переговорів.

Нагадаємо, Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд у Берні. Зеленський зазначив, що вже задіяні у цьому питанні понад 80 держав та міжнародних інституцій.

За словами українського президента, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». «Швейцарія у цьому наш партнер», – резюмував Зеленський.

У свою чергу пані Амгерд загострила увагу на питанні впровадження мирних ініціатив Києва і назвала його одним із головних під час її зустрічі з українським президентом

До слова, пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі. Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії. За інформацією відомства, в результаті DDoS-атаки було тимчасово перервано доступ до низки сайтів, у тому числі до сайтів Федеральної адміністрації. Портал уряду Швейцарії www.admin.ch продовжує працювати.