У Давосі понад 80 делегацій обговорять українську формулу миру

У Давосі обговорюватимуться принципи досягнення тривалого та справедливого миру в Україні

14 січня у Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української формули миру. Про це повідомляє МЗС Швейцарії.

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«Метою конференції під співголовуванням федерального радника Ігнаціо Кассіса та голови Офісу президента України Андрія Єрмака є завершення переговорів на рівні радників з національної безпеки щодо принципів досягнення тривалого та справедливого миру в Україні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці принципи мають стати основою для наступних етапів мирного процесу.

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В обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.

«Швейцарія бере участь у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та підтвердження закінчення війни. Слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу.