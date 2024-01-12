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У Давосі понад 80 делегацій обговорять українську формулу миру

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Давосі понад 80 делегацій обговорять українську формулу миру
фото з відкритих джерел

У Давосі обговорюватимуться принципи досягнення тривалого та справедливого миру в Україні

14 січня у Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української формули миру. Про це повідомляє МЗС Швейцарії.

«Метою конференції під співголовуванням федерального радника Ігнаціо Кассіса та голови Офісу президента України Андрія Єрмака є завершення переговорів на рівні радників з національної безпеки щодо принципів досягнення тривалого та справедливого миру в Україні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці принципи мають стати основою для наступних етапів мирного процесу.

В обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.

«Швейцарія бере участь у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та підтвердження закінчення війни. Слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу.

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Теги: війна Швейцарія Україна

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