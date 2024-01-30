Українська розвідка хакнула сервер спецзв’язку Міноборони РФ

Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ

Фахівці української розвідки «поклали» сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує – 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки «ліг» сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, що використовувався для спецзв'язку», – пише пресслужба ГУР.

Зазначається, що операцію в кіберпросторі противника здійснили фахівці Головного управління розвідки.

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Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.

Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджено ФСБ Росії як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

«Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектора Росії, зокрема – військових. Кібероперація – триває», – йдеться в повідомленні ГУР.

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Розвідка «поклала» сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії фото: gur.gov.ua/ГУР

Нагадаємо, у центральній частині РФ фіксуються збої у низки мобільних операторів і провайдерів: не відриваються багато сайтів і додатків у зоні .ru. Більшість збоїв зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області.

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Як повідомлялося, українські кіберфахівці зламали 14 сайтів компаній, що спеціалізувалися на доставці дерева та каміння для спорудження російських оборонних споруд, а також матеріалів для польових таборів для військових РФ.

Раніше українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

До слова, хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» й позносили його сервери.