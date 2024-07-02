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Кібератака РФ на Microsoft: компанія повідомила держустанови США про витік даних – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кібератака РФ на Microsoft: компанія повідомила держустанови США про витік даних – ЗМІ
Штат Техас разом із Microsoft вивчають наслідки кібератаки.
фото з відкритих джерел

Раніше Microsoft заявив, що російське хакерське угрупування, фінансоване Кремлем, отримало доступ до деяких внутрішніх систем

Microsoft поінформувала понад десять державних установ й університетів штату Техас, США, про те, що фінансовані Росією хакери отримали доступ до електронного листування між ними та компанією. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами одного зі співрозмовників видання, серед установ, які Microsoft попередила про вразливість до атаки, – Департамент транспорту, Комісія із трудових ресурсів, Департамент автотранспорту, Головне управління земельних ресурсів Техасу, а також Рада із цінних паперів штату.

У Microsoft відмовилися розкрити, хто із клієнтів отримав сповіщення про кібератаку, зауваживши, що продовжуватимуть підтримку клієнтів, щоб пом’якшити наслідки нападу.

Представник техаського агентства із кібербезпеки Стів Пір визнав витік, зазначивши, що йдеться, ймовірно, про звичайне адміністративне листування. Штат Техас разом із Microsoft вивчають наслідки кібератаки.

Нагадаємо, компанія Microsoft заявила, що російське хакерське угрупування, фінансоване Кремлем, отримало доступ до деяких внутрішніх систем після хакерської атаки у січні. Розслідування ідентифікувало зловмисника як Midnight Blizzard, спонсорованого російською державою суб'єкта.

До слова, американська корпорація Microsoft та компанія Amazon з 20 березня призупиняють доступ до своїх хмарних продуктів на території Росії. Про це йдеться в повідомленні російської компанії Softline. Компанія зазначає, що отримали інформацію про це безпосередньо від Microsoft та Amazon.

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Теги: кібератака хакер Microsoft розслідування

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