Компанія Microsoft звинуватила Росію у спробі зірвати Олімпіаду

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Росія хоче очорнити репутацію МОК

Компанія Microsoft підготувала доповідь, де стверджується, що Росія прагне дискредитувати Олімпіаду в Парижі за допомогою фейкових відеороликів.

«Росія нарощує кампанію зі зловмисної дезінформації проти Франції, президента Еммануеля Макрона, Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Росія десятиліттями планувала зірвати Олімпійські ігри, але Центр аналізу загроз Microsoft виявив, що її тактика поєднується зі штучним інтелектом у шкідливій діяльності, яка може посилитись у міру наближення церемонії відкриття у Парижі у 2024 році», – повідомляється в доповіді організації.

Також зазначається, що операції Росії мають дві основні цілі: очорнити репутацію МОК і створити напружену обстановку з можливими спалахами насильства в Парижі під час Олімпіади.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.