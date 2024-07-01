Хакери здійснили масштабну кібератаку на російські провайдери

Російські провайдери поскаржилися на «найпотужнішу в історії» кібератаку

Унаслідок атаки без звʼязку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України

Наприкінці травня хакери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили масштабну DDos-атаку проти російських провайдерів. Останні жаліються, що ця кібератака була «найпотужнішою в історії». Про це повідомило rbc.ua із покликанням джерела в спецслужбах.

Унаслідок атаки наприкінці травня без звʼязку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім у Криму.

Генеральний директор одного з російських операторів зазначив, що на часткове відновлення зв'язку провайдерам знадобилася щонайменше 16 годин. Однак усе одно більшість абонентів залишалась без звʼязку понад дві доби.

Зазначається, що атака торкнулась як мереж абонентів, так і мереж операторів, які користувались ураженою інфраструктурою.

Представники провайдерів стверджують, що під час відновлення зв'язку вони також мали труднощі під час комунікації з абонентами. Останні ж відмовлялись надавати операторам свою актуальну інформацію, побоюючись шахраїв. Зокрема, 20% відмовились від модернізації мережевого обладнання, яке могло б у майбутньому захистити їх від атак.

Одним із найбільш уражених провайдерів був «Міранда-медіа». Його абоненти не мали доступу до зв'язку та не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи. Доступ до мережі був обмежений у Криму, Запорізькій та Херсонській областях.

Крім того, постраждав провайдер «Фарлайн», передусім на території Криму.

Як зазначили джерела видання, подібні атаки продовжувались також і в червні. Тоді під удар потрапили:

«Міранда-медіа»;

сервери пропагандистських ЗМІ;

сервери місцевих органів окупаційної-влади;

контакт-центри;

системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту;

ресурси і мережева інфраструктура аеропортів;

платіжні системи.

Кібератака призвела до припинення роботи касових апаратів у низці міст Криму, затримки авіарейсів та виникнення значних заторів на Кримському мосту.

Нагадаємо, нещодавно українські хакери атакували сайти низки російських компаній, які підтримують війну РФ проти Україні, зокрема, допомагаючи окупаційним військам.

Як повідомлялося, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою «Національної системи платіжних карток» (НСПК) – оператора карток «Мир».

Раніше стало відомо, що Міжнародна спілка електрозв'язку, яка є спеціалізованою установою ООН у сфері глобального електрозв'язку, розглядає низку скарг від України та європейських країн на втручання російських супутників у роботу навігаційних служб та телеканалів.

До слова, Міжнародний кримінальний суд розслідує кібератаки на українську критичну інфраструктуру як можливі воєнні злочини.