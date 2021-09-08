Китайці показали дешевий «невмирущий» смартфон з величезною батареєю (відео)
Молодий китайський бренд iiiF150 представив нову модель, яка має сподобатися шанувальникам активного відпочинку
Маловідома китайська компанія iiiF150 представила цікаву новинку – R2022. Смартфон не боїться води. З ним можна занурюватися на глибину до трьох метрів і залишатися там до чотирьох годин.
Крім того, пристрій байдужий до падінь з висоти до 1,5 метра. У нього сталевий корпус, а екран накритий склом Gorilla Glass товщиною міліметр.
Температурний діапазон гарантованої роботи iiiF150 R2022 істотно ширше ніж у звичайних смартфонів: від -20 до +70 ˚C. При цьому акумулятор забезпечує роботу протягом трьох днів при помірному використанні.
«Начинка» теж непогана:
- екран – 6,78 дюйма з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 90 Гц;
- операційна пам’ять – 8 ГБ;
- вбудована пам’ять – 128 ГБ;
- батарея – 8,3 тисячі міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки;
- основна камера – 64 Мп (+ 20 МП для нічної зйомки);
- процесор – MediaTek Helio G95.
І все це коштує всього $200.
Ще один «невмирущий» смартфон нещодавно презентувала і Nokia. Ним навіть можна грати у футбол. Всі деталі – за посиланням.
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