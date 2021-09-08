Китайці показали дешевий «невмирущий» смартфон з величезною батареєю (відео)

Молодий китайський бренд iiiF150 представив нову модель, яка має сподобатися шанувальникам активного відпочинку

Маловідома китайська компанія iiiF150 представила цікаву новинку – R2022. Смартфон не боїться води. З ним можна занурюватися на глибину до трьох метрів і залишатися там до чотирьох годин.

Крім того, пристрій байдужий до падінь з висоти до 1,5 метра. У нього сталевий корпус, а екран накритий склом Gorilla Glass товщиною міліметр.

Температурний діапазон гарантованої роботи iiiF150 R2022 істотно ширше ніж у звичайних смартфонів: від -20 до +70 ˚C. При цьому акумулятор забезпечує роботу протягом трьох днів при помірному використанні.

«Начинка» теж непогана:

екран – 6,78 дюйма з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 90 Гц;

операційна пам’ять – 8 ГБ;

вбудована пам’ять – 128 ГБ;

батарея – 8,3 тисячі міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки;

основна камера – 64 Мп (+ 20 МП для нічної зйомки);

процесор – MediaTek Helio G95.

І все це коштує всього $200.

Ще один «невмирущий» смартфон нещодавно презентувала і Nokia. Ним навіть можна грати у футбол. Всі деталі – за посиланням.