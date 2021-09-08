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    Китайці показали дешевий «невмирущий» смартфон з величезною батареєю (відео)

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    Захищений смартфон&nbsp;iiiF150 R2022&nbsp; - Китайці показали дешевий «невмирущий» смартфон з величезною батареєю (відео)
    Захищений смартфон iiiF150 R2022 
    Фото з відкритих джерел

    Молодий китайський бренд iiiF150 представив нову модель, яка має сподобатися шанувальникам активного відпочинку

    Маловідома китайська компанія iiiF150 представила цікаву новинку – R2022. Смартфон не боїться води. З ним можна занурюватися на глибину до трьох метрів і залишатися там до чотирьох годин.

    Крім того, пристрій байдужий до падінь з висоти до 1,5 метра. У нього сталевий корпус, а екран накритий склом Gorilla Glass товщиною міліметр.

    Температурний діапазон гарантованої роботи iiiF150 R2022 істотно ширше ніж у звичайних смартфонів: від -20 до +70 ˚C. При цьому акумулятор забезпечує роботу протягом трьох днів при помірному використанні.

    «Начинка» теж непогана:

    • екран – 6,78 дюйма з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 90 Гц;
    • операційна пам’ять – 8 ГБ;
    • вбудована пам’ять – 128 ГБ;
    • батарея – 8,3 тисячі міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки;
    • основна камера – 64 Мп (+ 20 МП для нічної зйомки);
    • процесор – MediaTek Helio G95.

    І все це коштує всього $200.

    Ще один «невмирущий» смартфон нещодавно презентувала і Nokia. Ним навіть можна грати у футбол. Всі деталі – за посиланням.

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    Теги: смартфон
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    Китайці показали дешевий «невмирущий» смартфон з величезною батареєю (відео)