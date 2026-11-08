Смартфони можуть подорожчати: виробники зіткнулися з новою проблемою

Наслідки нестачі компонентів можуть стати особливо помітними у 2027 році

Зростання ціни екранів може посилити кризу на ринку мобільної електроніки

Виробники смартфонів ризикують отримати ще одну причину для підвищення цін у 2027 році. Після дефіциту оперативної пам'яті ринок може зіткнутися з подорожчанням OLED-дисплеїв. Південнокорейська Samsung Display нібито попередила партнерів про збільшення вартості панелей на $10–20 за одиницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Android Authority.

Samsung може переглянути вартість OLED-панелей

За інформацією китайського джерела ChannelGate, яке відстежує ланцюжки постачання електроніки, Samsung Display планує підвищити ціни на OLED-панелі у 2027 році. Очікуване збільшення становитиме $10–20 за один екран.

Причина, за даними джерела, полягає не стільки у виробничих витратах, скільки у прагненні компанії вплинути на ситуацію на ринку. Samsung нібито вважає нинішнє ціноутворення на OLED-панелі хаотичним через велику кількість дешевих пропозицій від конкурентів. Підвищення відпускних цін має допомогти виробнику повернути контроль над вартістю продукції.

Схожий прогноз оприлюднив технологічний інсайдер Digital Chat Station у китайській соціальній мережі Weibo. Він пов'язує майбутнє подорожчання з дефіцитом інтегральних схем для OLED-дисплеїв. Ці мікросхеми керують роботою екранів, зокрема передаванням сигналів до пікселів.

За словами інсайдера, наслідки нестачі компонентів можуть стати особливо помітними у 2027 році. Деякі виробники смартфонів нібито вже почали накопичувати запаси дисплеїв, намагаючись застрахуватися від майбутнього зростання закупівельних цін.

Водночас Samsung Display офіційно не підтвердила інформацію про заплановане підвищення вартості панелей.

Чи справді подорожчають екрани смартфонів

У цій історії є важливий нюанс. Галузеве видання OLED-Info, яке спеціалізується на технологіях дисплеїв, звернуло увагу, що першоджерело не уточнює, яких саме OLED-панелей стосується можливе підвищення цін.

Експерти видання припускають, що повідомлення може стосуватися передусім QD-OLED-екранів для комп'ютерних моніторів. На користь цієї версії свідчить походження інформації з китайських каналів, які спеціалізуються на комп'ютерному обладнанні, а також значне здешевлення OLED-моніторів упродовж 2026 року.

Для ринку смартфонів таке уточнення принципове: дисплеї для телефонів і великі панелі для моніторів – різні сегменти виробництва. Тому наразі немає достатніх підстав стверджувати, що Samsung точно підвищить ціни саме на екрани смартфонів.

Водночас роль південнокорейського виробника на ринку мобільних дисплеїв залишається значною. За оцінкою аналітичної компанії TrendForce, у другому кварталі 2026 року Samsung Display поставила близько 90 млн панелей для смартфонів, посівши друге місце серед виробників із часткою приблизно 16,1%. Основними напрямами постачання AMOLED-дисплеїв були власні смартфони Samsung та iPhone компанії Apple.

Дефіцит пам'яті вже змінює ринок смартфонів

Потенційне подорожчання дисплеїв може накластися на кризу з постачанням оперативної та постійної пам'яті. Її головним каталізатором став стрімкий розвиток штучного інтелекту: технологічні компанії масово закуповують мікросхеми для серверів і дата-центрів, конкуруючи з виробниками звичайної електроніки.

За прогнозом аналітичної компанії IDC, оприлюдненим у серпні 2026 року, світові поставки смартфонів за підсумками року скоротяться на 16,7% – до трохи більше ніж 1 млрд пристроїв. Це може стати найбільшим річним падінням за всю історію спостережень компанії. Водночас середня ціна смартфона зросте на 27,6% – до $581.

Найскладніше доводиться виробникам бюджетних пристроїв. Вони мають менший запас прибутковості, тому не можуть безкінечно компенсувати зростання вартості комплектуючих власним коштом. Частина компаній уже переглядає асортимент, відмовляється від найдешевших конфігурацій або переносить додаткові витрати на покупців.

Проблема може виявитися довготривалою. Генеральний директор південнокорейської компанії SK Hynix Квак Но Чон в інтерв'ю Reuters заявив, що 2027 рік може стати найскладнішим для галузі з погляду забезпечення мікросхемами пам'яті. За його оцінкою, попит перевищуватиме виробничі можливості компанії навіть після 2030 року. SK Hynix є одним із найбільших світових виробників пам'яті, зокрема компонентів для систем штучного інтелекту.

Для покупців це може означати не лише вищі цінники. Виробники будуть змушені шукати способи зберегти доступність пристроїв: пропонувати менше пам'яті, спрощувати окремі характеристики або скорочувати кількість бюджетних моделей.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що через кризу пам'яті український ринок уже зіткнувся зі скороченням пропозиції доступних смартфонів. За словами представників роздрібних мереж, окремі бюджетні моделі подорожчали на 30–70%. Детальніше – у матеріалі про те, чому дешевих смартфонів ставатиме менше.