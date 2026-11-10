Масштабне оновлення Siri: що зміниться для користувачів

У бета-версії iOS 27.3 компанія розпочала тестування розширених можливостей взаємодії з додатками

Siri зможе впорядковувати вкладки у Safari

Компанія Apple підготувала масштабне оновлення Siri, яке розширить можливості голосового помічника та дозволить йому працювати не лише з вбудованими сервісами, а й зі сторонніми застосунками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітику Марка Гурмана для Bloomberg.

Попри внутрішні суперечки щодо темпів розвитку штучного інтелекту, Apple продовжує активно розширювати можливості своєї екосистеми.

Оновлена Siri вже вміє враховувати вміст екрана, аналізувати персональну інформацію з електронної пошти та повідомлень, а також виконувати низку базових завдань.

У бета-версії iOS 27.3 компанія розпочала тестування розширених можливостей взаємодії з додатками.

Зокрема, очікуються такі нововведення:

Розширене керування додатками Apple. Siri зможе впорядковувати вкладки у Safari, сортувати файли та папки, скасовувати надсилання повідомлень в iMessage, а також виконувати складніші операції з редагування фотографій.

Підтримка сторонніх сервісів. Завдяки спеціальним плагінам такі платформи, як OpenTable та Uber Eats, зможуть інтегруватися із Siri. Це дасть змогу користувачам голосом бронювати столики в ресторанах або замовляти їжу.

Автоматичне виконання завдань. Ще одна функція, яку готує Apple, передбачає перевірку збережених паролів на наявність скомпрометованих комбінацій. У разі виявлення загрози Siri зможе самостійно змінити пароль на відповідному сайті без безпосередньої участі користувача.

До слова, компанія Apple розпочала нову хвилю попереджень про шпигунські атаки, надіславши сповіщення користувачам iPhone у 99 країнах.