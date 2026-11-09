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Samsung зробить Galaxy AI платним: за які функції доведеться платити

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Samsung зробить Galaxy AI платним: за які функції доведеться платити
Першими ринками запуску стануть Південна Корея та США
фото: Sammyguru

Спочатку нова система підписок буде доступна лише на Galaxy S27

Samsung готується запровадити платну підписку на частину ШІ-функцій Galaxy AI. Нові тарифи можуть з’явитися наступного року разом зі смартфонами Galaxy S27 та оновленням One UI 9.5. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sammyguru.

За даними витоків, компанія тестує преміальну підписку Max plan, вартість якої становитиме орієнтовно $4,99 на місяць або $47,99 на рік. Перед запуском Samsung планує провести публічне тестування.

ШІ-інструменти розділять на безплатні та платні. Базові функції залишаться доступними без підписки, однак їх використання обмежать щоденними або місячними лімітами. Після їх вичерпання користувачам доведеться доплачувати за додаткові запити або оформлювати преміальний тариф.

До безкоштовного набору увійдуть Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio, Smart Captures, Samsung Keyboard, Photo Assist та Personal Agent.

Натомість підписка Max передбачатиме вчетверо більші ліміти та доступ до розширених можливостей, зокрема:

  • Gen Video – створення відео зі звичайних фотографій;
  • Bixby Action – автоматизація рутинних завдань у додатках;
  • Daily Briefing – розширена версія сервісу Now Brief.

Спочатку нова система підписок буде доступна лише на Galaxy S27, а згодом може поширитися на інші пристрої Samsung. Першими ринками запуску стануть Південна Корея та США. Пізніше підписку планують зробити доступною в інших країнах.

До слова, компанія Samsung представила в Китаї преміальний складаний смартфон W27, створений у межах багаторічного партнерства з оператором China Telecom. Пристрій отримав золотисті елементи корпусу, великий внутрішній екран і можливість телефонувати та надсилати повідомлення через супутникову мережу.

Як повідомлялося, журнал Time включив Samsung Galaxy S26 Ultra до щорічного рейтингу найкращих винаходів і гаджетів 2026 року.

Теги: Samsung штучний інтелект

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