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    Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)

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    Китайці показали смартфон, що вміє світитися - Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)
    Китайці показали смартфон, що вміє світитися
    фото з відкритих джерел

    Відбулася презентація спеціальної версії китайського смартфона OnePlus Nord 2

    Китайська OnePlus представила спеціальне видання смартфона середнього класу Nord 2. Новинка називається OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition.

    У технічному плані лімітоване видання не відрізняється від оригінальної моделі, але доступне лише в топовій модифікації з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ.

    Головна фішка новинки – тильна сторона. Вона стилізована під лабіринт із гри Pac-Man, який у темряві світиться.

    OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition поставляється з напівпрозорим захисним чохлом із примарами з гри. У спеціальній упаковці покупці також знайдуть фірмовий кабель синхронізації червоного кольору та зарядний пристрій потужністю 65 Вт.

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    Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)
    Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)
    Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)
    Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)
    Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)
    Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)
    Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)

    Смартфон вийде зі встановленою грою Pac-Man. Компанія також додала рінгтони, заставки, анімації сканера відбитків пальців та іконки у стилі Pac-Man.

    OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition оцінили у €529. Старт продажів запланований на 16 листопада 2021 року. Нагадаємо, вартість оригінальної моделі в Європі у модифікації 12/256 ГБ становила €499.

    Нагадаємо, нещодавно в Україні було презентовано нову лінійку смартфонів Apple. Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Джерело: gagadget.com

    Теги: смартфон OnePlus
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    Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)