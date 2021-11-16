Китайці показали смартфон із корпусом, що світиться (фото)

Відбулася презентація спеціальної версії китайського смартфона OnePlus Nord 2

Китайська OnePlus представила спеціальне видання смартфона середнього класу Nord 2. Новинка називається OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition.

У технічному плані лімітоване видання не відрізняється від оригінальної моделі, але доступне лише в топовій модифікації з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ.

Головна фішка новинки – тильна сторона. Вона стилізована під лабіринт із гри Pac-Man, який у темряві світиться.

OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition поставляється з напівпрозорим захисним чохлом із примарами з гри. У спеціальній упаковці покупці також знайдуть фірмовий кабель синхронізації червоного кольору та зарядний пристрій потужністю 65 Вт.

Смартфон вийде зі встановленою грою Pac-Man. Компанія також додала рінгтони, заставки, анімації сканера відбитків пальців та іконки у стилі Pac-Man.

OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition оцінили у €529. Старт продажів запланований на 16 листопада 2021 року. Нагадаємо, вартість оригінальної моделі в Європі у модифікації 12/256 ГБ становила €499.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було презентовано нову лінійку смартфонів Apple. Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Джерело: gagadget.com