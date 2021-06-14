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    Місяць без зарядки: китайці презентували «витривалий» бюджетний смартфон

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    Смартфон Spark 7T - Місяць без зарядки: китайці презентували «витривалий» бюджетний смартфон
    Смартфон Spark 7T

    Бюджетний смартфон Tecno Spark 7T обіцяє автономність до 30 днів. Вартість новинки – близько 150 доларів

    Китайський виробник мобільної техніки Tecno презентував своє нове творіння – бюджетний смартфон Spark 7T. Новинку оцінили приблизно в 150 доларів.

    Акумулятор має ємність 6 тисяч міліампер-годин. Виробник обіцяє до 30 днів автономної роботи. Мабуть, якщо весь цей час смартфон буде просто лежати на столі.

    Продажі Tecno Spark 7T стартують 15 червня 2021 року.

    Апарат отримав 6,52-дюймовий екран роздільної здатністю HD + 1600х720 пікселів з максимальною яскравістю 480 ніт і краплеподібним вирізом під 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

    Основою моделі став 8-ядерний процесор Helio G35. Передбачено 4 Гбайт оперативної і 64 або 128 Гбайт постійної пам'яті.

    Основна камера має тільки два сенсора, головний з яких на 48 мегапікселів. Передбачено сканер відбитків пальців на кришці і FM-радіо.

    Теги: смартфон
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    Місяць без зарядки: китайці презентували «витривалий» бюджетний смартфон