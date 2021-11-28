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    Названо найпопулярніші смартфони цього року

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    iPhone 12 назвали найпопулярнішим смартфоном у світі - Названо найпопулярніші смартфони цього року
    iPhone 12 назвали найпопулярнішим смартфоном у світі
    фото з відкритих джерел

    Експерти назвали смартфони, які найчастіше купують у 2021 році

    Аналітики компанії IDC розповіли про найпопулярніші у світі смартфони за підсумками перших дев'яти місяців 2021 року.

    На жаль, якихось конкретних цифр продажів не наводиться — просто було названо п'ятірку гаджетів, розпроданих у 2021 році найбільшими тиражами.

    П'ятірка представлена лише двома брендами – Apple і Samsung.

    Головним хітом року став американський апарат iPhone 12.

    Друге місце зайняв представник Південної Кореї - бюджетний апарат Samsung Galaxy A12.

    «Бронза» дісталася вже старому «яблучному» апарату – iPhone 11.

    Четверте місце рейтингу найпопулярніших смартфонів цього року посіла найдорожча модель Apple попереднього покоління – iPhone 12 Pro Max.

    Замикає п'ятірку лідерів модель iPhone 12 Pro.

    На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

    Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Apple Samsung
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    Названо найпопулярніші смартфони цього року