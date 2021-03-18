Найновіший iPhone програв китайцям в перегонах на швидкість

iPhone 12 поступається смартфонам на Android, у тому числі і китайським, в тестах швидкості завантаження через 5G/4G-з'єднання

iPhone 12 не ввійшов до ТОП-25 найшвидших 5G-смартфонів, який опублікувала аналітична компанія Opensignal. Рейтинг складається виключно з Android-смартфонів. А очолює його Samsung Galaxy S21 5G. Його результат – 56 Мбіт/с.

Пристрої Samsung домінують в цьому рейтингу і займають 15 позицій із загальних 25.

Швидкість найкращого з представників серії iPhone 12 становить 36,9 Мбіт/с. Це результат моделі iPhone 12 Pro. Версія iPhone 12 Pro Max трохи поступилася і продемонструвала швидкість завантаження 36,2 Мбіт/с.

Гірше за всіх серед новинок Apple проявила себе модель iPhone 12 з показником 29,6 Мбіт/с.

Виявилось, що найновіша модель iPhone поступається у швидкості завантажень навіть смартфонам китайської OnePlus – 8T+, 8 Pro, 7T Pro 5G (дивіться нижче рейтинг).

У Opensignal припускають, що причина такої ситуації криється в конструкції радіокомпонентів - можуть бути проблеми з антеною чи модемом.

Для Samsung модель Galaxy S21 – це вже третє покоління смартфонів з підтримкою 5G. Тому інженери вже могли знайти і усунути слабкі місця. Для Apple серія iPhone 12 є першою з підтримкою 5G. Тож в ній ще присутні «дитячі» хвороби.

Що відомо про новий смартфон від Apple - iPhone 13 - дивиться за цим посиланням.

ТОП-25 кращих смартфонів за швидкістю завантаження через 5G/4G-з'єднання

Джерело: ITC.ua