Розроблено ШІ-модель для раннього виявлення ризику епідемій

Платформа з Сінгапуру навчилася виявляти загрози пандемій раніше за лікарів

Міжнародна команда вчених із Сінгапуру та партнерів із п'яти інших азіатських країн презентувала революційний інструмент PathGen на базі штучного інтелекту (ШІ). Платформа призначена для виявлення загрози спалахів захворювань на ранніх стадіях, що значно випереджає можливості традиційних методів аналізу, повідомила преслужба Центру з готовності до спалахів захворювань медичного університету Duke-NUS у Сінгапурі. PathGen – це допоміжна платформа для аналізу та прийняття рішень, розроблена спільно вченими шести азіатських країн: Сінгапуру, Індонезії, Малайзії, Таїланду, В'єтнаму та Філіппін. Про це пише «Главком» із посиланням на Asia Research News.

Завдяки потужним алгоритмам ШІ здатний аналізувати та поєднувати величезні масиви різнорідних даних:

Геном патогенів та клінічні відомості,

Інформацію про населення, клімат,

Місця проживання комарів, які переносять захворювання.

На основі цього аналізу PathGen може швидко приймати точні рішення про те, де необхідно змінити методи лікування, куди доставляти вакцини та відправляти лікарів. Мета – ліквідувати спалах захворювання до того, як він вийде з-під контролю.

У розробці PathGen беруть участь не лише азіатські вчені, а й провідні світові технологічні та академічні партнери, зокрема американська компанія Amazon Web Services (AWS), Сіднейський університет та біотехнологічні компанії.

Тестування платформи заплановано розпочати на початку 2026 року. Поетапне повноцінне розгортання проєкту очікується до 2027 року.

Нагадаємо, учені з Барселони та Гарвардської медичної школи розробили революційний штучний інтелект під назвою popEVE, здатний прогнозувати, чи можуть нові генетичні мутації спричинити захворювання. Ця модель, заснована на еволюційному аналізі сотень тисяч видів тварин, вже продемонструвала вищу точність порівняно з іншими існуючими підходами, включно з інструментом AlphaMissense від Google DeepMind.