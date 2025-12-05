Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої

Головна Техно Девайси
Максим Бурич
Максим Бурич
Оновлення безпеки вже поширюються на пристрої з Android 13, 14, 15 та 16
Розробники виправили понад 100 вразливостей

Компанія Google виявила та негайно виправила понад сто вразливостей в операційній системі Android, деякі з яких мають критичний рівень небезпеки. Інженери закликають користувачів не відкладати встановлення грудневого патча безпеки (2025-12). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zdnet.

У рамках патча безпеки за грудень 2025 року Google ідентифікувала та виправила численні системні проломи. Найнебезпечнішими названі вразливості CVE-2025-48633 та CVE-2025-48572. Вони пов'язані з підвищенням привілеїв Android Framework і можуть дозволити хакерам віддалено отримати повний контроль над пристроєм.

Особливе занепокоєння викликає факт експлуатації цих «нульового дня» вразливостей зловмисниками під час реальних атак.

Що потрібно оновити та кому загрожує небезпека

  • Пристрої, що оновлюються: Оновлення безпеки вже поширюються на пристрої з Android 13, 14, 15 та 16.
  • Рекомендація: Власникам смартфонів настійно рекомендується встановити патч якомога швидше. Чим довше пристрій залишається без оновлення, тим вищим є ризик стати жертвою атаки. Для повного покриття всіх виправлень переконайтеся, що у вас встановлено патч із датою 2025-12-05.
  • Старі версії: Виявлені вразливості зачіпають також пристрої на Android 12 і старіших версіях. Google радить відмовитися від використання таких телефонів, оскільки вони більше не отримують необхідних оновлень безпеки.
  • Перевірити доступність оновлення можна в налаштуваннях системи («Налаштування» -> «Система» -> «Оновлення системи»). Варто враховувати, що виробники можуть випускати патчі для своїх пристроїв з невеликою затримкою.

Раніше популярний бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг Android-смартфонів за потужністю. У топ потрапили моделі на базі флагманських чипсетів Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і MediaTek Dimensity 9500.

Нагадаємо, міжнародна команда вчених із Сінгапуру та партнерів із п'яти інших азіатських країн презентувала революційний інструмент PathGen на базі штучного інтелекту (ШІ). 

