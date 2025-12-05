Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої

Оновлення безпеки вже поширюються на пристрої з Android 13, 14, 15 та 16

Розробники виправили понад 100 вразливостей

Компанія Google виявила та негайно виправила понад сто вразливостей в операційній системі Android, деякі з яких мають критичний рівень небезпеки. Інженери закликають користувачів не відкладати встановлення грудневого патча безпеки (2025-12). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zdnet.

У рамках патча безпеки за грудень 2025 року Google ідентифікувала та виправила численні системні проломи. Найнебезпечнішими названі вразливості CVE-2025-48633 та CVE-2025-48572. Вони пов'язані з підвищенням привілеїв Android Framework і можуть дозволити хакерам віддалено отримати повний контроль над пристроєм.

Особливе занепокоєння викликає факт експлуатації цих «нульового дня» вразливостей зловмисниками під час реальних атак.

Що потрібно оновити та кому загрожує небезпека

Пристрої, що оновлюються: Оновлення безпеки вже поширюються на пристрої з Android 13, 14, 15 та 16.

Рекомендація: Власникам смартфонів настійно рекомендується встановити патч якомога швидше. Чим довше пристрій залишається без оновлення, тим вищим є ризик стати жертвою атаки. Для повного покриття всіх виправлень переконайтеся, що у вас встановлено патч із датою 2025-12-05.

Старі версії: Виявлені вразливості зачіпають також пристрої на Android 12 і старіших версіях. Google радить відмовитися від використання таких телефонів, оскільки вони більше не отримують необхідних оновлень безпеки.

Перевірити доступність оновлення можна в налаштуваннях системи («Налаштування» -> «Система» -> «Оновлення системи»). Варто враховувати, що виробники можуть випускати патчі для своїх пристроїв з невеликою затримкою.

