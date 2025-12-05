Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої
Розробники виправили понад 100 вразливостей
Компанія Google виявила та негайно виправила понад сто вразливостей в операційній системі Android, деякі з яких мають критичний рівень небезпеки. Інженери закликають користувачів не відкладати встановлення грудневого патча безпеки (2025-12). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zdnet.
У рамках патча безпеки за грудень 2025 року Google ідентифікувала та виправила численні системні проломи. Найнебезпечнішими названі вразливості CVE-2025-48633 та CVE-2025-48572. Вони пов'язані з підвищенням привілеїв Android Framework і можуть дозволити хакерам віддалено отримати повний контроль над пристроєм.
Особливе занепокоєння викликає факт експлуатації цих «нульового дня» вразливостей зловмисниками під час реальних атак.
Що потрібно оновити та кому загрожує небезпека
- Пристрої, що оновлюються: Оновлення безпеки вже поширюються на пристрої з Android 13, 14, 15 та 16.
- Рекомендація: Власникам смартфонів настійно рекомендується встановити патч якомога швидше. Чим довше пристрій залишається без оновлення, тим вищим є ризик стати жертвою атаки. Для повного покриття всіх виправлень переконайтеся, що у вас встановлено патч із датою 2025-12-05.
- Старі версії: Виявлені вразливості зачіпають також пристрої на Android 12 і старіших версіях. Google радить відмовитися від використання таких телефонів, оскільки вони більше не отримують необхідних оновлень безпеки.
- Перевірити доступність оновлення можна в налаштуваннях системи («Налаштування» -> «Система» -> «Оновлення системи»). Варто враховувати, що виробники можуть випускати патчі для своїх пристроїв з невеликою затримкою.
