Дрон у Туреччині вперше знищив ціль ракетою «повітря-повітря»: що це дає військовій авіації

Туреччина швидко наближається до нового рівня військових можливостей та відкриває нові двері на світовому ринку озброєнь

Турецький Bayraktar Kızilelma вперше у світі вразив реактивну повітряну ціль ракетою «повітря-повітря», проте це не все чим є похвалитись турецькій оборонній галузі

Турецька оборонна промисловість здійснила за декілька днів два критично важливі прориви: безпілотний бойовий літак Bayraktar Kızilelma вперше в історії знищив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» за межами візуальної видимості, а компанія Skydagger успішно протестувала запуск дронів-камікадзе з безпілотника вертикального зльоту. Про це пише «Главком» із посиланням на видання TRT Haber.

Обидва досягнення свідчать про те, що Туреччина швидко наближається до нового рівня військових можливостей та відкриває нові двері на світовому ринку озброєнь.

Експерт з оборони та морської справи Козан Сельчук Єркан назвав тест Kızilelma «новою добою для турецької військової авіації». Вперше в світі країна використала власними силами розроблену платформу, радар AESA та ракету «повітря-повітря», щоб знищити ціль, виявлену власним радаром.

Єркан підкреслив, що Kızilelma – це не «дешевий і одноразовий» БПЛА, а платформа, яка здатна виконувати переважну більшість завдань бойового винищувача. Очікується, що найближчим часом розпочнуться випробування стрільби з внутрішніх відсіків та безпосередні поставки.

Інший важливий прорив стосується рою дронів. Skydagger не лише представила новий дрон-камікадзе Toyca 05, але й успішно протестувала його запуск із безпілотника Kalkan Diha (вертикального зльоту/посадки).

Єркан вважає це критичним досягненням, особливо через проблему перешкод. Запуск дронів-камікадзе з DİHA дозволяє доставити їх на 70 км. вглиб території противника. Використання дронів, підключених через оптоволоконний кабель (наприклад, продукти Skydagger), що запускаються з Kalkan Diha, дозволяє їм виконувати місію, не зазнаючи впливу електронного глушіння (анти-дронових систем).

Запуск з безпілотника також усуває ризик для операторів дронів, які сьогодні є прямою метою супротивника.

Еркан підсумовує, що завдяки цим розробкам Туреччина не лише отримує високоефективну лінійку продуктів для власної армії, а й виробляє продукцію з «дуже високим експортним потенціалом».

Нагадаємо, раніше компанія-розробник Baykar Makina заявила, що Kızilelma відкрила нову еру: «Жодна безпілотна платформа у світі ще не досягла можливості стрільби «повітря-повітря». Bayraktar Kızilelma відкрив нову еру в історії авіації, ставши першою і єдиною у світі платформою, яка довела здатність вести повітряний бій».

Реактивну безпілотну мету було виявлено та взято на супровід радаром Murad Aesa (розробка Aselsan), встановленим на Kızilelma випустивши ракету Gökdoğan класу «повітря-повітря» (для стрільби поза візуальною видимістю). Ракета вразила реактивну мету прямим попаданням. В випробуваннях також брали участь п'ять винищувачів F-16 та інший безпілотник від Baykar Makina – Bayraktar Akinci.

До слова, влітку у Туреччині під час випробувального польоту в районі міста Конья розбився стелс-безпілотник Anka-3, розроблений компанією Turkish Aerospace Industries (TAI).