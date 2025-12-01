Понад 800 млн користувачів ChatGPT стануть новою рекламною аудиторією

OpenAI готує рекламу у ChatGPT

У бета-версії мобільного додатка ChatGPT для Android виявлено код, що вказує на підготовку до впровадження рекламних механізмів. Це може кардинально змінити бізнес-модель сервісу OpenAI, який досі залишався практично вільним від банерів.

Як повідомляє Bleeping Computer, у коді знайшли прямі посилання на функції «пошукова реклама» та «карусель рекламних оголошень». Аналітики вважають, що такий крок відкриває безпрецедентні можливості для таргетованої реклами, оскільки ChatGPT отримує доступ до намірів користувача на рівні, недоступному традиційним пошуковикам. Про це пише «Главком»

«Якщо зараз Google знає, що користувачі шукають, то ChatGPT розуміє, що вони думають», – зазначають у виданні.

Передбачається, що на початковому етапі рекламні модулі будуть вбудовані виключно у пошукові функції чат-бота, проте в майбутньому реклама може поширитися і на інші типи взаємодії з ШІ.

Впровадження реклами може суттєво вплинути на цифровий ринок, зважаючи на стрімке зростання аудиторії.

Щотижня сервісом користуються більше 800 мільйонів людей.Щодня через чат-бот проходитиме приблизно 2,5 мілліарда запитів.Найбільшою базою користувача стала Індія, яка випередила США. Якщо ChatGPT успішно монетизує цю аудиторію за допомогою реклами, то це може стати потужним визовом для домінуючих гравців цифрового рекламного ринку.

