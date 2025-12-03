Глава Xiaomi анонсував повномасштабне впровадження гуманоїдів на заводах

У наступні п'ять років гуманоїдні роботи «захоплять» усі заводи

Генеральний директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що у найближчі п'ять років світова промисловість кардинально зміниться через масовий перехід на системи, де ключові функції виконуватимуть гуманоїдні роботи. Сама компанія Xiaomi вже активно працює над повною автоматизацією своїх виробничих ліній. Про це пише «Главком» із посиланням на gizmochina.com.

В інтерв'ю газеті Beijing Daily Лей Цзюнь навів приклад свого автозаводу, де перевірка великих литих деталей автомобіля, яка раніше робилася вручну, тепер виконується рентгенівською установкою зі ШІ-моделлю. Ця перевірка проходить удесятеро швидше за людину та уп'ятеро точніше.

За словами Лея, це є реальним показником напрямку промисловості, і на цьому місці народжується нова індустрія розміром у трильйон юанів. Однак, щоб витягнути такий ринок, необхідні партнерства та спільні інженерні платформи.

Гендиректор підтвердив, що протягом п'яти років Xiaomi почне впроваджувати гуманоїдних роботів на свої лінії для виконання рутинних та точних завдань, які сьогодні виконують люди. Лей пояснив, що впровадження ШІ та роботів звільняє людей від важкої ручної праці. Співробітники-люди перемістяться до сфер проєктування, планування та розробки, де потрібне людське мислення.

Лей Цзюнь також вважає, що домашні роботи згодом стануть ще більшою індустрією, ніж промислові. Домашні моделі потребуватимуть потужнішого апаратного забезпечення та «розумніших» алгоритмів, оскільки їм доведеться справлятися зі звичайними, але вкрай хаотичними завданнями, не схожими на структуровані заводські.

Нагадаємо, у 2022 році Xiaomi представила CyberOne – свого першого гуманоїда, і відтоді активно набирає інженерів зі ШІ, робототехніки та розумних систем для електромобілів.

