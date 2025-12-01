Україна та ЄС запускають грантову програму для розробки перехоплювачів і радарів

Загальний фонд грантової програми становить 3,3 млн євро

Україна та Європейський Союз анонсували нову грантову програму Brave1 – Eu4ua Defence Tech. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як зазначив очільник Мінцифри, грантова програма ЄС, загальний фонд якої становить 3,3 млн євро, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій. Перший етап програми – це посилення захисту неба. Йдеться про високошвидкісні дрони-перехоплювачі (понад 450 км) і радари.

Максимальна сума гранту становитиме 150 тис. євро, що удвічі більше, ніж передбачає звичайна грантова програма Brave1. Фінансування покриває валідацію технології, створення прототипу й тестування. Старт першого етапу відбудеться 1 грудня.

У 2026 році відбудуться ще два етапи. За словами міністра, їхні теми відповідатимуть актуальним викликам фронту. «Захист неба від російських дронів – це пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи. Завдяки цим грантам ми зможемо забезпечити появу на ринку продуктів, здатних суттєво підсилити обороноздатність і технологічну автономію України», – каже він.

Нагадаємо, український дрон-перехоплювач «шахедів» запущено в серійне виробництво. Технологію Octopus передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії. Безпілотник, ефективність якого підтверджена у бою, розроблений Збройними силами. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

До слова, уперше на ударному безпілотнику типу Shahed було виявлено встановлену ракету класу «повітря-повітря» Р-60.