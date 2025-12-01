Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Україна та ЄС запускають грантову програму для розробки перехоплювачів і радарів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна та ЄС запускають грантову програму для розробки перехоплювачів і радарів
Максимальний розмір гранту становитиме 150 тис. євро
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Загальний фонд грантової програми становить 3,3 млн євро

Україна та Європейський Союз анонсували нову грантову програму Brave1 – Eu4ua Defence Tech. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як зазначив очільник Мінцифри, грантова програма ЄС, загальний фонд якої становить 3,3 млн євро, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій. Перший етап програми – це посилення захисту неба. Йдеться про високошвидкісні дрони-перехоплювачі (понад 450 км) і радари.

Максимальна сума гранту становитиме 150 тис. євро, що удвічі більше, ніж передбачає звичайна грантова програма Brave1. Фінансування покриває валідацію технології, створення прототипу й тестування. Старт першого етапу відбудеться 1 грудня.

У 2026 році відбудуться ще два етапи. За словами міністра, їхні теми відповідатимуть актуальним викликам фронту. «Захист неба від російських дронів – це пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи. Завдяки цим грантам ми зможемо забезпечити появу на ринку продуктів, здатних суттєво підсилити обороноздатність і технологічну автономію України», – каже він.

Нагадаємо, український дрон-перехоплювач «шахедів» запущено в серійне виробництво. Технологію Octopus передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії. Безпілотник, ефективність якого підтверджена у бою, розроблений Збройними силами. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

До слова,  уперше на ударному безпілотнику типу Shahed було виявлено встановлену ракету класу «повітря-повітря» Р-60.

Читайте також:

Теги: Михайло Федоров безпілотник грант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіть найякісніше оптоволокно не є запорукою вдалого польоту
Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні
Сьогодні, 15:50
Від російського удару загинула людина
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж)
29 листопада, 10:06
Військові Нідерландів відкрили вогонь по невідомих безпілотниках, які протягом двох годин кружляли над військовим об’єктом
Нідерланди: військові дві години намагалися збити дрони біля авіабази, але безуспішно
22 листопада, 22:54
У норвезькому аеропорту Тромсе літак не зміг приземлитися через дрон
Дрон із човна зірвав посадку літака в Норвегії
21 листопада, 19:45
Олексій Зіненко працює майстером лісу Межівського лісництва вже 35 років та гарно володіє зброєю
На Дніпропетровщині чоловік збив два російські дрони з мисливської рушниці
14 листопада, 08:52
За словами президента, Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів
Нічні атаки на Україну. Зеленський відзвітував про результати дронів-перехоплювачів
12 листопада, 09:21
Рейси до аеропорту Брюсселя скасовані через спостереження дронів
Рейси до аеропорту Брюсселя скасовані через спостереження дронів
7 листопада, 01:44
Кияни помітили прив'язаний дрон на дах автомобіля
Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото)
4 листопада, 23:40
Зеленський заслухав доповідь Мадяра
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ
4 листопада, 23:20

Девайси

Україна та ЄС запускають грантову програму для розробки перехоплювачів і радарів
Україна та ЄС запускають грантову програму для розробки перехоплювачів і радарів
Понад 800 млн користувачів ChatGPT стануть новою рекламною аудиторією
Понад 800 млн користувачів ChatGPT стануть новою рекламною аудиторією
Дрон у Туреччині вперше знищив ціль ракетою «повітря-повітря»: що це дає військовій авіації
Дрон у Туреччині вперше знищив ціль ракетою «повітря-повітря»: що це дає військовій авіації
«Шахеди» тепер можуть запускати ракети: деталі
«Шахеди» тепер можуть запускати ракети: деталі
Турецький Bayraktar Kizilelma вперше вразив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» (відео)
Турецький Bayraktar Kizilelma вперше вразив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» (відео)
Росіяни перетворюють голубів на біодрони
Росіяни перетворюють голубів на біодрони

Новини

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Сьогодні, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua