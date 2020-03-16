Nokia випустила новий дешевий смартфон
Nokia C2
Очікувана вартість новинки – менше 100 доларів
Nokia випустила новий дешевий смартфон – Nokia C2. Інформація про новинку з’явилася на офіційному сайті виробника телефонів Nokia – компанії HMD Global.
Точна вартість телефону поки невідома, але вона точно буде менше $100.
Nokia C2 працює під управлінням Android Go. Смартфон є продовженням апарату початкового рівня Nokia C1.
Девайс отримав досить великий – на 5,7 дюймів – екран з роздільною здатністю HD+. Смартфон має фронтальну камеру на 5 Мп, і датчик з аналогічною роздільною здатністю на задній панелі.
Працює пристрій на не потужному процесорі частотою 1,4 ГГц.
Nokia C2 оснастили гігабайтом оперативної і 16 гігабайтами постійної пам’яті (можна розширити до 64 ГБ).