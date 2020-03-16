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    Девайси

    Nokia випустила новий дешевий смартфон

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    Nokia C2 - Nokia випустила новий дешевий смартфон
    Nokia C2

    Очікувана вартість новинки – менше 100 доларів

    Nokia випустила новий дешевий смартфон – Nokia C2. Інформація про новинку з’явилася на офіційному сайті виробника телефонів Nokia – компанії HMD Global.

    Точна вартість телефону поки невідома, але вона точно буде менше $100.

    Nokia C2 працює під управлінням Android Go. Смартфон є продовженням апарату початкового рівня Nokia C1.

    Девайс отримав досить великий – на 5,7 дюймів – екран з роздільною здатністю HD+. Смартфон має фронтальну камеру на 5 Мп, і датчик з аналогічною роздільною здатністю на задній панелі.

    Працює пристрій на не потужному процесорі частотою 1,4 ГГц.

    Nokia C2 оснастили гігабайтом оперативної і 16 гігабайтами постійної пам’яті (можна розширити до 64 ГБ).

    смартфон
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