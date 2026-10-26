Новий iPhone Duo почав тріскатися: дослідники вказали на слабке місце

Ремонт внутрішнього екрана складаного iPhone коштує майже $1000

Власники складаного iPhone Duo повідомляють про поломки внутрішнього екрана: тріщини та яскраві смуги пікселів. Розбирання пристрою показало, що пошкодження зосереджені біля центральної опори петлі, але остаточну причину досі не встановлено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на iFixit та MacRumors.

Користувачі публікують у Reddit і на форумі MacRumors фото екранів зі смугою яскравих пікселів уздовж згину. Один власник повідомив про поломку впродовж шести годин після покупки, інший – ще до завершення налаштування. Щоб зрозуміти, де саме виникає проблема, фахівці iFixit розібрали iPhone Duo, який надійшов у продаж 23 жовтня, і порівняли його конструкцію зі скаргами.

Де саме з'являються пошкодження

Дослідники побудували 3D-модель петлі за відео розбирання, патентами Apple та знімками комп'ютерної томографії. Потім наклали на неї місця пошкоджень зі світлин власників. Тріщини зосереджені на ділянці між проміжком, через який проходить гнучкий шлейф, і центральною опорою петлі. Це трохи нижче від точки, де кабель дисплея проходить крізь шарнір: там сходиться кілька країв і змінюється спосіб підтримки тонкого екрана під час згину.

Шлейф між половинами складаного пристрою традиційно потрапляє під підозру першим, але симптоми, які описують власники, вказують на іншу ділянку, зазначили в iFixit. Користувачі розповідають про однаковий сценарій: під час розкладання чи складання лунає звук, після чого вздовж згину з'являється коротка лінія, а впоперек екрана – яскрава смуга.

Реальне пошкодження може бути меншим за видиму смугу, наголошують експерти. Локальна несправність у дрібних електричних з'єднаннях здатна вивести з ладу цілий рядок або стовпець пікселів, тож дисплей не обов'язково фізично зламаний.

Які причини припускають

Жодної причини ремонтний сервіс не підтвердив, але назвав кілька можливих механізмів, пов'язаних із петлею:

центральна опора недостатньо опускається: у комп'ютерній симуляції вигнута частина екрана лягає на неї, і біля місця, про яке повідомляють власники, виникає точка підвищеного напруження;

вигнуті рейки, що задають траєкторію згину, під час закривання можуть підніматися над плоскими пластинами петлі, причому одна з рейок збігається з місцем пошкодження;

деталь петлі, яка має втягуватися, може не втягуватися.

Серед інших пояснень, які експерти не виключають: тиск на екран; частинка, що потрапила під дисплей; багаторазове згинання; виробничий дефект.

фото: соцмережі

Скільки пилу потрапило в петлю

У iFixit помістили пристрій у пакет із флуоресцентним порошком, розкривали й закривали його, а потім розібрали та простежили за світінням. Частинки з'явилися в порту USB-C, сітці динаміків і біля рамки екрана. Більшість порошку зупинилася на клейових бар'єрах навколо електроніки, але частина дісталася рухомих елементів петлі, після чого шарнір почав хрустіти.

Порівняно з аналогічними тестами Galaxy Z Fold8 і Pixel 11 Pro Fold у петлі iPhone Duo осіло менше пилу. Результат назвали обнадійливим, але не радять брати модель на пляж. Дослідники наголошують, що це не сертифікаційне випробування. Apple заявляє про захист від води й пилу за стандартом IP68, але він стосується корпусу, а механізм петлі в нього, схоже, не входить.

Ютубер JerryRigEverything під час власного тесту також зафіксував потрапляння частинок у петлю. Через це вийшли з ладу магніти, які тримають пристрій закритим. Щоб очистити або замінити рухомі деталі петлі, потрібно зняти гнучкий дисплей разом з опорами, пояснили в iFixit.

Наскільки складно ремонтувати

Ремонтний сервіс попередньо оцінив ремонтопридатність iPhone Duo в п'ять балів із десяти – це найвищий результат серед складаних смартфонів, які він розбирав. Galaxy Z Fold8 і Pixel 11 Pro Fold отримали по чотири бали. Оцінка попередня, бо сервіс очікує на запасні частини.

На оцінку позитивно вплинули такі рішення:

інструкція з ремонту від Apple доступна з першого дня;

зовнішній дисплей знімається цілим, а більшість внутрішніх ремонтів потребує доступу саме через нього;

обидва акумулятори (7,5 і 11,6 Вт·год) відклеюються електричним струмом;

схема розбирання здебільшого пласка, тому до камер і зарядної частини можна дістатися з мінімумом додаткових операцій.

Найбільше оцінку знизили внутрішній дисплей і петля: під панеллю багато клею. Для розбирання знадобилося п'ять типів викруток. У iFixit назвали iPhone Duo найбільш ремонтопридатним складаним смартфоном із тих, що бачили, але додали, що ремонтувати його однаково буде непросто.

Шар із нанотекстурою, який приховує складку на екрані, можна замінити окремо, не чіпаючи OLED-матрицю. За оцінкою iFixit, без цього шару складка на iPhone Duo навіть помітніша, ніж на Galaxy Z Fold8.

Скільки коштує ремонт

Apple оцінює заміну внутрішнього дисплея без AppleCare+ у $999 – це половина стартової ціни iPhone Duo, $1999. З AppleCare+ ремонт внутрішнього екрана коштує $99. Наразі компанія пропонує власникам заміну пошкоджених пристроїв, повідомили в iFixit.

Масштаб проблеми невідомий, зазначає MacRumors. За його даними, несправності петлі під час звичайного користування мають покриватися стандартною річною гарантією, а покупці мають два тижні на повернення.

Вартість ремонту iPhone Duo – за розцінками Apple без AppleCare+ (у дужках – з AppleCare+ with Theft and Loss):

внутрішній дисплей – $999 ($99);

зовнішній дисплей – $379;

акумулятор – $229 (безплатно);

шар із нанотекстурою – $49 ($19);

інші пошкодження – $1499 ($99).

Підписка коштує $19,99 на місяць, $199,99 на рік або $399 одноразово.

Нагадаємо, Apple представила складаний iPhone Duo 9 вересня. В Україні один із продавців уже відкрив передзамовлення на модель: версія на 256 ГБ коштує 119 999 грн.