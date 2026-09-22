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Українка зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Одеситка Таню Муіньо продемонструвала відеороботу з Apple
Іnstagram.com/tanumuino

Таню Муіньо відома співпрацею з популярними зірками

 

Українська режисерка Таню Муіньо зняла рекламну кампанію для презентації нового смартфона iPhone 18 Pro від Apple. До команди творців долучилися й інші українці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Apple.

Так, Таню Муіньо створила рекламу нового iPhone під назвою «Night Moves». Участь у створенні відеоролика також взяв оператор Микита Кузьменко. Водночас у кадрі зʼявилася українська танцівниця Катерина Бишева, також у кадрі були артисти з Парижу та Японії.

Сенс рекламної кампанії полягав у презентації можливостей зйомки камери смартфона в умовах слабкого освітлення. Зокрема, на відео показали не лише кадр, але й сам процес зйомки на новий iPhone.

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Допис, поширений apple (@apple)

Таню Муіньо – українська режисерка, кліпмейкерка, фотографка та дизайнерка, родом з Одеси. Відома співпрацею із зірками з України та світу. Свій шлях починала з роботи зі співаком Монатіком та зняла для нього кліпи на його хіти.

Також українка створювала відомі кліпи для пісень всесвітньовідомих зірок, як Гаррі Стайлза As It Was та Daylight, Cardi B Up та Bongos, Dua Lipa llusion, Леді Ґаґи Disease та інших. Серед останніх гучних робіт став кліп для гурту BTS та співака Чонгука на пісню Standing Next to You. А також кліп на пісню Normal з альбому Arirang для BTS. Крім того, Таню Муіньо знімає рекламні відеоролики для відомих брендів. 

Як розповідав «Главком», українська режисерка Таня Муіньо зняла кліп для британського співака Гаррі Стайлза на пісню «Daylight». Нова відеоробота українки виявилася дуже ефектною. У кліпі Стайлз катається на велосипеді, ширяє і стрибає на коні. Муіньо написала, що для Гаррі немає нічого неможливого. Вона подякувала артисту та команді за зйомки кліпу, які тривали всього один день.

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Теги: Таню Муіньо режиссер відео Apple

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