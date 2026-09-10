В Україні засвітилися перші ціни на нові iPhone: скільки коштуватимуть новинки
Більшість українських мереж поки не називають вартості нових моделей, але один із продавців уже виставив перші цінники
Нові iPhone вже готуються до виходу на український ринок, а один із продавців оприлюднив перші ціни. «Главком» розбирався, скільки коштуватимуть iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаний iPhone Duo в Україні.
Скільки коштують нові iPhone
На сайті одного з українських продавців нові моделі вже доступні для попереднього замовлення. Вартість залежить від моделі та обсягу пам'яті.
iPhone 18 Pro:
- 256 ГБ – 75 999 грн;
- 512 ГБ – 88 999 грн;
- 1 ТБ – 114 999 грн.
iPhone 18 Pro Max:
- 256 ГБ – 85 799 грн;
- 512 ГБ – 98 799 грн;
- 1 ТБ – 111 799 грн;
- 2 ТБ – 137 799 грн.
iPhone Duo:
- 256 ГБ – 119 999 грн;
- 512 ГБ – 132 999 грн;
- 1 ТБ – 159 999 грн;
- 2 ТБ – 198 999 грн.
Усі ці моделі наразі представлені на сайті продавця як попереднє замовлення. Водночас зазначені ціни не є остаточними для всього українського ринку – до старту продажів вони можуть змінитися.
Коли з'являться ціни в інших мережах
Більшість українських мереж уже створили сторінки нових iPhone та готуються до передзамовлень, однак поки не вказують вартості смартфонів.
У «Фокстроті» повідомили «Главкому», що ціни на нові моделі в Україні очікуються у різні терміни.
«Вартість пристроїв в Україні буде відома орієнтовно з 18 вересня для iPhone 18 Pro/ProMax та з кінця жовтня – для iPhone Duo. Передзамовлення на новинки ми зможемо приймати одразу після оголошення офіційних цін», – повідомили у мережі.
Таким чином, орієнтовно з 18 вересня можна очікувати появи цін на iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max в інших великих мережах. Передзамовлення там почнуть приймати після оголошення вартості.
Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що після презентації нових моделей Apple підвищила ціни на низку попередніх iPhone. У США вартість окремих смартфонів зросла на $100, хоча зазвичай після виходу нового покоління компанія, навпаки, здешевлює старші моделі.
Зокрема, ціна iPhone 16 зросла з $699 до $799, а iPhone 17 – з $799 до $899. Також на $100 подорожчали iPhone 17e та iPhone Air.
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