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    Девайси

    Apple запатентувала смартфон, який здатний відновлювати екран від подряпин

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    <p>Запускати процес самовідновлення екрану, відповідно до патенту, може вплив тепла, електроенергії чи світла</p> - Apple запатентувала смартфон, який здатний відновлювати екран від подряпин

    Запускати процес самовідновлення екрану, відповідно до патенту, може вплив тепла, електроенергії чи світла

    Ключова новела патенту Apple – «самовідновлюваний матеріал», яким буде вкритий дисплей майбутнього пристрою

    Відомство з патентів і товарних знаків США оприлюднило патент компанії Apple, у якому описується нова модель смартфона, екран якого згинається, а його поверхня здатна регенеруватися від подряпин.

    Про це пише видання Patently Apple.

    Зазначається, що свій патент Apple подала ще в січні цього року. У ньому описується пристрій із екраном, що згинається впоперек. Ключова новела патенту Apple – згадка про «самовідновлюваний матеріал», яким буде вкритий дисплей майбутнього пристрою. Цей матеріал автоматично відновлюватиметься в разі, якщо він подряпаний чи потертий.

    Запускати процес самовідновлення, відповідно до патенту, може вплив тепла, електроенергії чи світла (до прикладу, під час зарядки). А ще він може містити шар еластомеру – полімеру з еластичними властивостями. У теорії екран такого пристрою стане більш довговічним.

    Оскільки йдеться лише про патент, то наразі невідомо, коли Apple планує випустити перший пристрій за цією технологією і чи планує взагалі. Компанії часто використовують патенти для того, аби конкуренти не почали розробляти подібні технології.

    Як зазначає The Verge, «самовідновлюваний матеріал» – технологія, яка досі не використовувалася для екранів пристроїв, але була присутня принаймні в одному смартфоні. Йдеться про LG G Flex 2013 року виробництва, де такий матеріал був нанесений на корпус (але ефективного захисту він не забезпечував).

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