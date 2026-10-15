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Зумери найбільше страждають від депресій та тривожності – дослідження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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48% опитаної молоді віком до 25 років мали низькі показники психічного здоров’я
фото: freepik.com

Вчені розповіли про явище психічного здоровʼя «крива щастя», яке за десятиліття набуло змін

Сучасне покоління зумерів має більшу схильність до депресій, розвитку тривожних станів та інших станів. Вчені зʼясували, що психологічні проблеми, які раніше досягали піку в середньому віці, тепер найбільш поширені серед молоді віком до 25 років. Про це пише «Главком» із посиланням на TN.

Дослідження психологічного неблагополуччя серед молоді сучасного покоління Z провели, аналізуючи дані з 44 країн. Всього було опитано 1,7 мільйона людей. Так, учені з’ясували, що найвищі показники психологічних проблем більше не фіксують у середньому віці. Нині вони найпоширеніші серед молоді та поступово знижуються з віком.

За результатами дослідження, 48% молоді до 25 років мали низькі показники психічного здоров’я. Серед жінок цей показник становив 53%, а серед чоловіків – 41%. Також 13,4% молодих людей мали найвищий рівень психологічних проблем. Серед усіх учасників дослідження таких людей було 5,6%.

Зумери найбільше страждають від депресій та тривожності – дослідження фото 1
фото: pexels.com

Дослідники також виявили таке явище, як «крива щастя», що має U-подібну форму. Ця закономірність пояснює те, що в молодості люди зазвичай почуваються психологічно краще, а в середньому віці рівень задоволеності життям знижується, водночас у старшому віці знову зростає. Однак нове дослідження свідчить про зміну цієї тенденції.

Науковці пов’язують цю тенденцію з погіршенням психічного здоров’я молоді, однак точних причин поки не встановили. Серед можливих чинників вони називають економічні й соціальні зміни, наслідки пандемії, труднощі з працевлаштуванням і вплив сучасних технологій.

Ці фактори можуть бути пов’язані з погіршенням психологічного стану сучасної молоді, зокрема з депресивними та тривожними станами. Однак жодна з цих причин не є підтвердженою, це припущення. Водночас дослідження свідчить, що молодь нині має гірші показники психічного здоров’я, ніж старші покоління.

Також повідомлялося, 80% представників покоління Z регулярно створюють видимість зайнятості на роботі – це найвищий показник серед усіх вікових груп працівників. Зокрема, дослідження платформи Software Finder, опубліковане в липні 2026 року, показало: 66% співробітників і 73% керівників визнали, що регулярно вдають продуктивність на роботі.

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Теги: здоров'я психологія вчені зумери

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