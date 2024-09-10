Sony анонсувала PlayStation 5 Pro

Нова консоль містить кастомний графічний процесор на базі архітектури AMD Rdna з тактовою частотою 2,5-2,8 ГГц

Продажі консолі розпочнуться 7 листопада, а її ціна становитиме $699

Sony провела онлайн-трансляцію під назвою PlayStation 5 Technical Presentation, де показала новеньку PlayStation 5 Pro. Вона пропонує значні покращення в графічній потужності та технологіях рендерингу.

Під час спеціальної технічної презентації Марк Черні, головний архітектор консолі PS5, окреслив три ключові вдосконалення нової моделі: потужніший графічний процесор, покращене трасування променів та фірмовий апскейлінг за допомогою штучного інтелекту.

Особливості PlayStation 5 Pro

Так, нова консоль містить кастомний графічний процесор на базі архітектури AMD Rdna з тактовою частотою 2,5-2,8 ГГц і 60 обчислювальними блоками. Його загальна потужність складає 33,5 терафлопс.

Процесор забезпечить як мінімум на 45% швидший рендеринг на PS5 Pro. Графічний процесор працює в комплексі з ШІ-акселератором. Він гарантує 300 TOPS 8-бітних обчислень / 67 TFLOPS 16-бітних обчислень.

Також буде 30 WGP зі спеціалізованими шейдерами BVH8. У стандартній PS5 реалізовано 18 WGP зі стандартними шейдерами BVH4.

Продажі консолі розпочнуться 7 листопада, а її ціна становитиме $699 скріншот з відео

Пропускна здатність пам’яті PS5 Pro становить 576 гігабайтів/с (18 ГТ/с). Завдяки підвищеній ефективності системної пам’яті цей показник зріс на 28% у порівнянні зі стандартною моделлю.

ACV у PS5 Pro працює на вищій тактовій частоті, ніж у стандартній моделі. Завдяки цьому продуктивність бібліотеки ACM зросла на 35%.

Разом з PS5 Pro запуститься SKD 10, на якій і працюватиме консоль. В ній буде підтримка роздільної здатності до 8К.

Консоль підтримує PSSR – PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling. Це пропрієтарне рішення для масштабування зображення.

Зовнішній вигляд консолі нагадує slim-версію PS5, але з трьома характерними смугами на боковій панелі. Примітно, що нова модель не матиме дисководу.

Продажі розпочнуться 7 листопада. Ціна консолі становитиме $699.