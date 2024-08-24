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Тайвань збудував підводний безпілотник: Guardian звернуло увагу на очевидний мінус

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тайвань збудував підводний безпілотник: Guardian звернуло увагу на очевидний мінус
Безпілотне підводне судно «Манта», або UUV натомість Smart Dragon є тестовою платформою для пілотованих підводних човнів
фото: Northrop Grumman

Тайвань створив підводний безпілотник, але його не можна використовувати в бою

Тайвань, готуючись до потенційного нападу Китаю, створив власний підводний безпілотний човен, і це могло б стати демонстрацією військово-морської могутності, але є один нюанс. Як пише The Guardian, новий човен, Smart Dragon, не здатен вести бій і може бути лиш випробувальною платформою для восьми нових пілотованих підводних човнів, які планують створити на тайванському флоті.

Smart Dragon був представлений публіці у травні 2024 року. Він має 30 метрів завдовжки і 3,5 метра у ширину. За розміром він подібний до  великих безпілотників, що розробляють інші країни, зокрема Orca у Військово-морських силах США.

Однак на відміну від інших підводних безпілотників, Smart Dragon не планується використовувати у воєнний час для розвідки, встановлення мін або протикорабельних атак. Міністр національної оборони Тайваню Гу Лісюн зазначив, що у Smart Dragon навіть немає настільки міцного корпусу, що дозволив би човну занурюватися глибоко під воду. Замість цього у відсіках човна можна встановити обладнання для підтримки функціонування нових підводних човнів, які використовуватимуть Smart Dragon як базу.

Як зазначає The Guardian, таке використання Smart Dragon - втрачена можливість для Тайваню. Наприклад, американські безпілотні ударні субмарини Orca, наприклад, можуть місяцями перебувати в Тайванській протоці, стежачи за китайськими військовими кораблями. У разі війни Orca могли б передавати місце розташування китайських кораблів наземним військовим силам або атакувати самостійно.

Тайванський флот виграв би від такого призначення нового безпілотного човна. Він виграв би ще більше, якби міг поєднувати морські безпілотники в комбінованих атаках повітряними дронами, забезпеченими високоточними боєприпасами, за прикладом України, пише The Gardian. Видання нагадує, що Україна позбавила російський флот контролю над Чорним морем за допомогою комбінації безпілотних катерів-камікадзе і протикорабельних ракет.

Тим часом міністерство оборони Тайваню планує розробити гіперзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун. Технологія пов'язана з гіперзвуковим озброєнням. Програма зі створення такого двигуна свідчить про те, що збройні сили, ймовірно, планують зробити гіперзвукову зброю великої дальності уже найближчим часом, а саме протягом трьох років. Повідомляється, що куруватиме розробки Чжуншанський інститут науки і технології (NCSIST). 

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Теги: міністр технології Тайвань безпілотник

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