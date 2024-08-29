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Нідерланди готують нові обмеження проти китайських чипів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нідерланди готують нові обмеження проти китайських чипів
Штаб-квартира та фабрика ASML Holding NV у Велдховені, Нідерланди
фото: Peter Boer

Китайський виробник чіпів ASML стикається із новими обмеженнями з боку Нідерландів

Нідерланди планують обмежити можливості компанії ASML Holding NV ремонтувати та обслуговувати своє напівпровідникове обладнання в Китаї, а це може завдати болючого удару зусиллям Пекіна з розвитку індустрії чипів світового рівня.Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на слова ознайомлених співрозмовників.

Як зазначили співрозмовники журналістів, уряд прем’єр-міністра Діка Схоофа, ймовірно, не буде продовжувати певні ліцензії ASML на обслуговування та постачання запасних частин у Китаї, коли вони закінчаться наприкінці цього року. Вони очікують, що це рішення стосуватиметься високоякісних апаратів глибокої ультрафіолетової літографії компанії, або DUV.

Обладнання голландської компанії для виробництва чипів, найсучасніше в галузі, продається з угодами про технічне обслуговування, які необхідні для їхньої роботи. Припинення такої підтримки може зробити принаймні деякі з них непрацездатними вже наступного року.

Як розповіли журналістам посадовці адміністрації американського президента Джо Байдена, таке рішення уряд Нідерландів може прийняте після деякого тиску з боку США. Співрозмовник зазначив, що уряд США підняв питання про можливість введення певних односторонніх заходів щодо країн-партнерів, включно з так званим правилом про прямий іноземний товар, якщо ці союзники не погодяться узгодити контроль над Китаєм із США.

ASML і міністерство зовнішньої торгівлі Нідерландів відмовилися від коментарів.

Як зазначили журналісти, уряд Нідерландів під керівництвом колишнього прем’єр-міністра Марка Рютте чинив опір тиску США щодо введення обмежень на обслуговування, вимагаючи більше часу для оцінки впливу заборони на експорт на високоякісне обладнання для виробництва мікросхем.

Водночас новий уряд на чолі зі Схоофом, колишнім керівником розвідки, продемонстрував обережний підхід до Китаю. 

До слова, Нідерланди не обмежують Україну у використанні та дальності застосування над територією Росії відправлених ЗСУ винищувачів F-16, заявив командувач збройних сил європейської країни генерал Онно Ейхельсхейм.

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Теги: санкції Китай Нідерланди технології обмеження

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