Американські поліцейські почали застосовувати в роботі штучний інтелект

Штучний інтелект автоматично транскрибує аудіо, записане камерами спостереження, а потім на основі кількох підказок складає проєкт звіту

В Оклахома-Сіті правоохоронці тестують штучний інтелект для написання звітів про злочини. Про це повідомляє Vice.

Поліцейський Метт Гілмор вирішив доручити штучному інтелекту скласти перший варіант звіту замість того, щоб робити це вручну, що зазвичай займає до 45 хвилин. Гілмор зазначив, що звіт був точним, добре структурованим і навіть містив деталі, про які він сам забув. Зокрема, штучний інтелект проаналізував відео з камери спостереження.

Оклахома-Сіті – не єдине місто, де поліція тестує штучний для написання звітів. Правоохоронці стверджують, що це економить час і є точним варіантом замість ручного введення даних. Засновник компанії Axon, яка продає електрошокери, камери і тепер інструменти для «управління цифровими доказами», пояснює, що поліцейські стають офіцерами для того, щоб займатися правоохоронною діяльністю, а не витрачати половину дня на введення даних.

Основний продукт Axon, Draft One, автоматично транскрибує аудіо, записане камерами, а потім на основі кількох підказок складає проєкт звіту, який офіцери можуть перевірити, виправити і подати. Однак використання цієї технології викликає певні побоювання.

Наприклад, деякі активісти вважають, що штучний інтелект, який використовується тією самою компанією, яка постачає електрошокери, може зробити життя для темношкірих і латиноамериканців ще важчим.

Нагадаємо, компанія OpenAI повідомила про припинення діяльності мережі іранських акаунтів, що використовували чат-бот ChatGPT для проведення кампанії іноземного впливу на президентські вибори в США.

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