Наручний гаджет Xiaomi зможе замінити одразу декілька лікарів



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У компанії планують презентацію цього фітнес-трекеру у травні-червні 2020 року

За допомогою Mi Band 5 можна буде визначити кількість спалених калорій, рівень води в організмі, рівень стресу і зробити ехокардіограму

Компанія Xiaomi вже за півроку офіційно представить багатофункціональний наручний гаджет Mi Band 5, що зможе замінити одразу декілька лікарів.

Зазначається, що новинка Mi Band 5 приємно здивує всіх покупців справжнім барометричним альтиметром. Такий вже давно можна зустріти в сучасних дорогих смартфонах, а призначений він для підрахунку набраної висоти. Цей датчик буде показувати не лише цю інформацію, але ще і брати участь у підрахунку кількості спалених калорій.

Ще однією «фішкою» новинки буде ЕКГ, тобто спеціальний модуль, який буде робити ехокардіограму роботи серця. Для використання такої можливості необхідно просто натиснути на кілька сенсорних піктограм на екрані і, після цього, зайняти певне положення і не рухатися. Отримані результати можна буде переглядати за допомогою програми Mi Fit для смартфонів на Android і iOS, причому ця сама ехокардіограма буде вже розшифровано, і браслет навіть дасть рекомендації.

Також у новинці під назвою Xiaomi Mi Band 5 очікується поява сенсорів, що відповідають за визначення рівня води в організмі і, крім того, за рівень стресу. Всі ці відомості будуть враховуватися для надання персональних рекомендацій щодо поліпшення стану здоров’я, в тому числі, психічного.

У компанії планують презентацію цього фітнес-трекеру у травні-червні 2020 року, проте вже зараз відомо, що китайська компанія Huami, дочірній бренд Xiaomi, вирішила додати в Mi Band 5 1,2-дюймовий кольоровий OLED-екран. Після підключення до телефонів у модулі буде Bluetooth 5.1 LE, що володіє радіусом роботи в 50 метрів і зовсім невеликим енергоспоживанням.

На одному заряді батареї ємністю 150 мАг фітнес-трекер здатний працювати 2 – 3 тижні, а зарядний пристрій для підзарядки акумулятора буде вже вбудовано в браслет. На практиці це означає, що даний наручний гаджет в будь-який момент можна буде зарядити, використовуючи коннектор USB.