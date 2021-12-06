Техніка Apple допомагає красти автомобілі. Розкрито нову схему

В Америці злодії крадуть автомобілі за допомогою нового пристрою Apple

Злодії придумали, як використовувати один з пристроїв Apple для крадіжки автомобілів. Вони відстежують необхідні автомобілі за допомогою «розумною» мітки AirTag.

Гаджет було презентовано навесні 2021 року. За допомогою AirTag можна знайти загублені ключі, валізу та будь-що інше, на чому її буде закріплено. Пошук здійснюється за допомогою смартфона iPhone, до якого «прикріплено» мітку.

Коштує такий девайс $29 за одну, або $100 за чотири. Новинку встигли оцінити викрадачі автомобілів. Вони підкладають мітку в автомобіль, який планують викрасти. І таким чином відстежують його.

Видання BGR розповідає, що з вересня 2021 року за допомогою такої схеми було викрадено щонайменше п’ять автомобілів в Канаді.

Треба відзначити, що Apple намагалася запобігти подібним випадкам. Коли iPhone помічає, що поблизу є чужа мітка, він повідомляє про це власнику смартфона. Але зазвичай люди ігнорують подібні повідомлення. На це і розраховують зловмисники.

Поліція радить водіям мати механічні системи захисту і за можливості залишати авто у закритих гаражах. Також не завадить система відеоспостереження.