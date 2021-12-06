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    Техніка Apple допомагає красти автомобілі. Розкрито нову схему

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    Автомобілі викрадають за допомогою AirTag - Техніка Apple допомагає красти автомобілі. Розкрито нову схему
    Автомобілі викрадають за допомогою AirTag
    фото з відкритих джерел

    В Америці злодії крадуть автомобілі за допомогою нового пристрою Apple

    Злодії придумали, як використовувати один з пристроїв Apple для крадіжки автомобілів. Вони відстежують необхідні автомобілі за допомогою «розумною» мітки AirTag.

    Гаджет було презентовано навесні 2021 року. За допомогою AirTag можна знайти загублені ключі, валізу та будь-що інше, на чому її буде закріплено. Пошук здійснюється за допомогою смартфона iPhone, до якого «прикріплено» мітку.

    Коштує такий девайс $29 за одну, або $100 за чотири. Новинку встигли оцінити викрадачі автомобілів. Вони підкладають мітку в автомобіль, який планують викрасти. І таким чином відстежують його.

    Видання BGR розповідає, що з вересня 2021 року за допомогою такої схеми було викрадено щонайменше п’ять автомобілів в Канаді.

    Треба відзначити, що Apple намагалася запобігти подібним випадкам. Коли iPhone помічає, що поблизу є чужа мітка, він повідомляє про це власнику смартфона. Але зазвичай люди ігнорують подібні повідомлення. На це і розраховують зловмисники.

    Поліція радить водіям мати механічні системи захисту і за можливості залишати авто у закритих гаражах. Також не завадить система відеоспостереження.

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    Теги: Apple
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    Техніка Apple допомагає красти автомобілі. Розкрито нову схему