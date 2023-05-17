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Старий смартфон може стати в нагоді: чотири корисні ідеї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Старий смартфон може стати в нагоді: чотири корисні ідеї
Під час купівлі нових смартфонів люди найчастіше продають або складають у коробку старі моделі
фото з відкритих джерел

Фахівці кажуть, що старий телефон ще може принести користь

Під час купівлі нових смартфонів люди найчастіше продають або складають у коробку старі моделі, які втратили свою актуальність. Але фахівці кажуть, що старий телефон ще може принести користь, інформує Ukr.Media.

До прикладу, існує низка додатків, які дозволяють використовувати старий смартфон для перегляду простору навколо будинку через камеру.

Якщо ви багато їздите або подорожуєте, то можете використовувати старий смартфон як GPS-навігатор. Встановіть відповідний додаток, а потім просто відстежуйте маршрут.

Або ж старий смартфон може стати універсальним пультом. Вам потрібно буде тільки встановити потрібні додатки і налаштувати їх для управління пристроями.

Якщо ви хочете послухати вдома музику або аудіокнигу, то просто встановіть музичний застосунок на старий телефон і під'єднайтеся до домашнього кінотеатру або колонки через Bluetooth або Wi-Fi.

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Теги: смартфон лайфхак поради

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